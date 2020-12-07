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أكبر زيادة سنوية لأسعار المنازل البريطانية في 4 سنوات

عقارات بريطانيا
عقارات في بريطانيا
عقارات بريطانيا

أكبر زيادة سنوية لأسعار المنازل البريطانية في 4 سنوات

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العربية.نت

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أظهرت الأرقام الشهرية من هاليفاكس للإقراض العقاري اليوم الاثنين تسجيل أسعار المنازل البريطانية الشهر الماضي أكبر زيادة سنوية لها منذ يونيو حزيران 2016.

وقالت هاليفاكس إن أسعار المنازل زادت 1.2% في نوفمبر تشرين الثاني، وارتفعت 6.5% على مدار الأشهر الخمسة الأخيرة، أكبر زيادة منذ 2004 بحسب وكالة "رويترز".

وتسارع الطلب على المساكن بدعم من تحول صوب العقارات ذات الحدائق بعد إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة كوفيد-19، لكن كانت هناك بعض المؤشرات المتشائمة.

وتدهور مقياس المسح للمبيعات في 12 شهراً مقبلا أكثر في أغسطس الماضي، إذ تأثر سلبا جراء مخاوف حيال الاقتصاد.

وقال خبراء إنه من المبكر القول ما إذا كان انتعاش سوق الإسكان أكثر من مجرد تحرر الطلب المكبوت عقب إجراءات العزل العام، بدعم من خفض مؤقت للضرائب العقارية.

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