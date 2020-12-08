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ارتفاع مبيعات الأسمنت بالسعودية 15.4% شهرياً لـ5 ملايين طن

شركة أسمنت الجنوب مناسبة
تصدرت أسمنت الجنوب الأعلى إنتاجاً بنحو 702 ألف طن
عقارات السعودية

ارتفاع مبيعات الأسمنت بالسعودية 15.4% شهرياً لـ5 ملايين طن

ارتفع الإنتاج 16.2%

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دبي - العربية.نت

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ارتفعت مبيعات شركات الأسمنت بالسعودية بنسبة 15.4% خلال شهر نوفمبر 2020، مقارنة بالشهر المماثل من 2019، في بادرة على تحقيق نمو رغم تداعيات جائحة كورونا.

وبلغت مبيعات شركات الأسمنت السعودية خلال الشهر الماضي 4.93 مليون طن، مقارنة بنحو 4.27 مليون طن في الشهر المماثل من 2019.

وتشمل مبيعات الأسمنت التسليمات المحلية والتصدير، وذلك لعدد 17 شركة، وفقا لتقرير شركة أسمنت اليمامة، اليوم الثلاثاء، واطلعت "العربية.نت" على نسخة منه.

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واحتلت شركة أسمنت الجنوب الصدارة في كمية المبيعات خلال نوفمبر 2020 بنحو 710 آلاف طن، بزيادة 15.8% عن الشهر المماثل من 2019، تلتها شركة أسمنت السعودية بنحو 589 ألف طن في نوفمبر الماضي، مقارنة بزيادة 20.2% عن نوفمبر 2019.

إنتاج الأسمنت

وزاد إنتاج شركات الأسمنت السعودية بنسبة 16.2% في نوفمبر 2020، ليصل إلى 5.008 مليون طن، مقارنة بنحو 4.308 مليون طن في نوفمبر 2019.

وتصدرت أسمنت الجنوب، أيضاً، الأعلى إنتاجاً بنحو 702 ألف طن في نوفمبر 2020، بزيادة 15.7% عن الشهر المماثل من 2019، تلتها شركة أسمنت السعودية بنحو 609 آلاف طن في نوفمبر 2020، مقابل 607 آلاف طن في نوفمبر 2019.

وارتفع مخزون الأسمنت لدى الشركات بنسبة 11.9% في نوفمبر 2020، ليسجل 1.366 مليون طن، مقابل 1.221 مليون طن في نوفمبر 2019.

نظرة إيجابية للقطاع

ويأتي ارتفاع مبيعات شركات الأسمنت في وقت حافظت فيه شركة الجزيرة كابيتال وفقاً لتقرير حديث لها، على نظرتها الإيجابية لقطاع الأسمنت السعودي، استناداً إلى توقعات ارتفاع الطلب على المشاريع السكنية بسبب زيادة قروض الرهن العقاري والمشاريع الحكومية.

وذكرت أن ارتفاع أسعار الأسمنت ساهم في تحسن أساسيات القطاع، متوقع أن يسجل متوسط 198.9 ريال للطن في العام 2020.

وأوضحت أن قطاع الأسمنت السعودي شهد نمواً استثنائياً منذ بداية العام 2019، بدعم من زيادة الصادرات وتحسن الطلب المحلي نتيجة زيادة أعمال الإنشاءات السكنية بعد انخفاضها بشدة نتيجة لانتشار جائحة كورونا.

وتوقعت الجزيرة كابيتال استمرار النمو في القطاع بدعم من برامج تحقيق رؤية المملكة في قطاع الإسكان.

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