أكد رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، محمد العبار، التزام الشركة بإنجاز مشاريعها العمرانية المعلنة في دبي، مشدداً على حرصها التام على تسليم الوحدات السكنية والتجارية للمستثمرين وفق المواعيد المحددة لإنجاز تلك المشروعات.

وأوضح أن الشركة تراقب السوق العقاري وتطورات العرض والطلب فيه عن كثب، مشيراً إلى تحرك الأسعار في السوق العقارية في دبي طبيعية ولكن السوق ما زالت في مناطق القوة.

وأوضح أن إعمار، مثل معظم الشركات الكبرى، اتخذت إجراءات بالتزامن مع الأزمة، مشيراً إلى أن الأعمال تمضي قدماً في مشاريع الشركة ولا سيما مشروع خور دبي، ومشروع إعمار بيتش فرونت ( نخلة جميرا) ومشاريع أخرى في دبي مارينا وغيرها.

إلى ذلك، أوقفت شركة "إعمار"- أكبر مطور عقاري في دبي- مؤقتاً العمل في مشاريع جديدة، وسط وفرة المعروض، وضرب جائحة كورونا للاقتصاد، حيث تراجعت أسعار المنازل بنحو ثلث قيمتها على مدى السنوات الست الأخيرة.

وقال محمد العبار، في وقت سابق، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت"، "لم نعد نبني"، مُضيفاً: "قررت الجهات الحكومية وقف مشاريع التطوير العقاري الجديدة منذ ما يقرب من عام، لكن كورونا بالتأكيد كبح جماح التطوير".

قاومت إعمار لسنوات الدعوات إلى وقف البناء حتى مع إغراق السوق بالعقارات الجديدة، وتراجع الأسعار بأكثر من 30% منذ عام 2014.

ومع ظهور الوباء، كانت شركات العقارات قلقة بشأن تدفقها النقدي وأوقفت المشاريع مع تبخر الطلب من المستثمرين الأجانب والمحليين.

وقال العبار إن الطلب بدأ يتسارع الآن وسط خصومات يقدمها المطورون. وقال إن الطلب من المشترين في الهند وروسيا والمملكة العربية السعودية قوي