أعلنت شركة الرياض المالية عن توقيع صندوق الرياض ريت، المديرة له، اتفاقية تمويل مع بنك الرياض متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 540 مليون ريال سعودي.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن التمويل مقابل رهن عقارات مدرة للدخل وسند لأمر.

وأضافت أن مدة التمويل تبلغ 5 سنوات ميلادية قابلة للتمديد 3 سنوات أخرى على أن يتم السداد دفعة واحدة بعد 5 سنوات من كل عملية سحب.

وذكرت الرياض المالية، أن هذه التسهيلات ستستخدم في تمويل الاستحواذ على أصول واستثمارات جديدة ومشاريع لصندوق الرياض ريت، متوقعة أن تكون نتائجه إيجابية على الصندوق.

وكانت شركة الرياض المالية قد أعلنت في سبتمبر الماضي، أن صندوق الرياض ريت استثمر مبلغ قيمته 45 مليون ريال سعودي في مبنى مكتبي بالولايات المتحدة الأميركية على مساحة 84,174 متراً مربعاً وصافي مساحة قابلة للتأجير تبلغ 24,491 متراً مربعاً في منطقة في منطقة مترو دالاس فورث وورث بالولايات المتحدة الأميركية.