أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، عن بيع أرض الفيحاء في محافظة الأحساء في السعودية.

وأوضحت اللجنة أنها تمكنت من بيع مساحة الأرض بمبلغ يقارب 113,580,000 ريال ما يقارب 30.4 مليون دولار لمصلحة المساهمين في مساهمة الفيحاء الذين أتموا تسليم أوراقهم للبنك العربي، استعداداً لتحويل مستحقاتهم في المساهمة بمجرد الإفراغ وإتمام الإجراءات النظامية.

يذكر أن لجنة المساهمات العقارية المُشكّلة بقرار من مجلس الوزراء نجحت في استعادة ما يزيد عن 10 مليارات ريال حتى الآن من حقوق المساهمين في تلك المساهمات، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

إلى ذلك، كان محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك قد أكد أن موافقة مجلس الوزراء السعودي على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تعكس اهتمام القيادة بتطوير القطاع العقاري في المملكة باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني، وحرصها على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الاشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار المبارك إلى أن الاستراتيجية تسهم في تحسين أداء المنشآت العقارية وخاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع جودة الأدوات التي تستخدمها والخدمات التي تقدمها، وتوسيع فرص العمل لشباب وشابات الوطن في مجالات متنوعة في القطاع العقاري.

وأضاف أن الموافقة على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تمثّل دعماً مهماً لمنظومة الاقتصاد بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص باعتباره محرّكاً رئيسياً لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، ومساهم فاعل في الناتج المحلي الإجمالي ومشارك في توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية في المنشآت العقارية بما يحقق رؤية المملكة للقطاع العقاري.