أعلنت شركة الرياض المالية، اليوم الأحد، أن صندوق الرياض ريت، الذي تديره، استثمر 92.5 مليون ريال (25 مليون دولار) في مبنى مكتبي في أميركا.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن المبنى يقع على مساحة 32 ألف متر مربع (بالإضافة إلى 2,400 موقف للسيارات) وصافي مساحة قابلة للتأجير تبلغ 61,400 متر مربع في منطقة إيرفاين (مقاطعة أورانج) لوس أنجلوس - منطقة متروبوليتان الإحصائية (MSA)، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضحت أنه تم تمويل الاستثمار كاملاً من التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق والمتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية، ومن المتوقع أن يحقق الاستثمار متوسط عائد سنوي قدره 8% لصندوق الرياض ريت خلال فترة استثمار مدتها 5 سنوات.

والعقار هو مقر لشركة برودكوم، وهو مبنى مكتبي من الفئة (أ) معني بالبحث والتطوير يقع في منطقة إيرفين (مقاطعة أورانج) كاليفورنيا، بجوار مركز Irvine Spectrum – الذي يعتبر أحد أفضل وجهات التجزئة والمطاعم في جنوب كاليفورنيا.

ويقع المبنى بالقرب من العديد من الوجهات الترفيهية بما في ذلك ديزني لاند، شاطئ لاجونا، شاطئ نيوبورت، Downtown Anaheim وغيرها. تشتمل منطقة Irvine Spectrum على العديد من الشركات الكبرى مثل: Lexus، KPMG، Amazon، UBS، Canon، Philips وغيرها.

والعقار مؤجر إلى Broadcom Corporation (شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Broadcom المتحدة) بموجب عقد إيجار طويل الأجل مدته 17 عاماً.

وتعتبر شركة Broadcom المتحدة مستأجرا من الدرجة الاستثمارية، كما أنها مدرجة في قائمة Fortune 500، كما أنها شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا تصمم وتطور وتورد مجموعة واسعة من حلول البرمجيات أشباه الموصلات والبنية التحتية.

وتبلغ القيمة السوقية للشركة 154 مليار دولار، وتصل إيراداتها السنوية إلى 22.6 مليار دولار. كما تعتبر شركة رائدة في مجال البحث والتطوير (استثمرت 44.7 مليار دولار في البحث والتطوير عام 2019) ولديها واحدة من أضخم محافظ الملكية الفكرية في الصناعة مع أكثر من 23,000 براءة اختراع.