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سمو العقارية تطور أرضا بمساحة 213 ألف متر مربع بالمنطقة الشرقية

سمو العقارية
شركة سمو العقارية
عقارات السعودية

سمو العقارية تطور أرضا بمساحة 213 ألف متر مربع بالمنطقة الشرقية

تتقاضى نسبة من قيمة المبيعات مقابل تحمل تكاليف تنفيذ التطوير

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة سمو العقارية توقيعها عقد تطوير أرض خام بالمنطقة الشرقية، مساحتها 213 ألف متر مربع مع شركة أوج للتطوير والاستثمار العقارى المحدودة.

وقالت شركة سمو العقارية، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد، إن شركة أوج للتطوير والاستثمار العقاري المحدودة، منحتها الحق في تنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية على أرض المشروع على حسابها وحدها خلال مدة الاتفاقية، وتقاضي نسبة من قيمة المبيعات مقابل تحمل تكاليف تنفيذ التطوير.

وأضافت أن مدة العقد 18 شهراً من تاريخ توقيعه في 10 ديسمبر 2020.

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وأوضحت أن العقد سيؤدي إلى أثر مالي إيجابي بعد انتهاء أعمال التطوير وبيع قطع الأراضي المطورة.

وأشارت إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في هذا العقد.

وكانت شركة سمو العقارية قد وقعت مع الشركة الوطنية للإسكان، اتفاقية تطوير عقاري فرعي للمنطقة رقم 2 من مشروع خيالا السكني الواقع في حي الحمدانية بمدينة جدة بتكلفة تقدر بـ 300 مليون ريال.

وتتضمن الاتفاقية بناء 404 فلل على أراضي وزارة الإسكان المخصصة للشركة والبالغة مساحتها 105 آلاف متر مربع، ويمول المشروع بشكل رئيسي اعتمادا على نظام البيع على الخارطة وجزئيا على التمويل الذاتي.

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