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هيئة المهندسين السعودية: لا صحة لتحديد كلفة المتر المربع للمباني السكنية

عقارات السعودية
مباني سكنية بالسعودية
عقارات السعودية

هيئة المهندسين السعودية: لا صحة لتحديد كلفة المتر المربع للمباني السكنية

بعد تداول معلومات بشأنها

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دبي - العربية.نت

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نفت الهيئة السعودية للمهندسين تحديد سعر تكلفة المتر المربع للمباني السكنية.

وقال الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، فرحان الشمري، إن الهيئة تؤكد وبشكل قاطع عدم صحة ما يتم تداوله حول سعر تكلفة المتر المربع للمباني السكنية والرسوم المذكورة له.

وأضاف في تغريدة له بموقع التواصل تويتر: "لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع جملةً وتفصيلاً ولا يعدو كونه إشاعة مغرضة. يجب توخي الحذر وأخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة".

وجاء نفي الهيئة بعد تداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي جدولاً تضمن تحديد رسوم مزعومة على توصيل المياه والصرف يجري تحديدها وفقاً للمساحة السكنية.

يذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين انتقلت إشرافياً إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال العام 2020، بعد 19 عاماً من أدائها المهني تحت إشراف وزارة التجارة.

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