ألزم مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، مالك عقار بتخفيض القيمة الإيجارية لمستأجر بنسبة 20%، بسبب ظروف كورونا.

وأوضح الحكم أن الدعوى ترجع إلى نزاع على قيمة إيجار لإحدى المنشآت الفندقية بين مالك والشركة التي تدير الفندق، وفقا لجريدة الإمارات اليوم.

وأشارت تفاصيل الحكم إلى أن مالك الفندق رفع دعوى قضائية يطالب الشركة المؤجرة للفندق بقيمة الايجار المتعاقد عليه، ولكن الأخيرة رفضت الدفع بسبب ظروف كورونا، ولكن المحكمة ألزمتها بالسداد، وذلك في محكمة أول درجة ولكنها استأنفت على الحكم الابتدائي مبينة للمحكمة أنه خلال فترة الإيجار، تم إغلاق معظم مرافق المنشأة الفندقية امتثالاً لأوامر الجهات المختصة، والمتزامنة مع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.

وأوضحت أوراق القضية أن القيمة الإيجارية للمنشأة الفندقية هي ثلاثة ملايين درهم وخمس مئة ألف درهم، عن فترة إيجار لمدة ثلاث سنوات، وهو المبلغ الذي أورده المالك في مطالبته في الدرجة الابتدائية، وألزمت به المحكمة الشركة التي تدير الفندق، وهو الأمر الذي تغير في درجة الاستئناف بعد الاستماع لكافة الأطراف والاطلاع على كافة المستندات، حيث ألزمت المحكمة المالك بتخفيض الإيجار للمستأجر بنسبة 20%، وذلك عوضاً عن المرافق التي لم ينتفع بها خلال شهور الإغلاق بسبب كورونا.