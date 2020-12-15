  • مباشر
اللغة

محكمة تلزم مالك عقار بتخفيض الإيجار 20% بسبب كورونا

عقارات دبي
عقارات دبي
عقارات دبي

محكمة تلزم مالك عقار بتخفيض الإيجار 20% بسبب كورونا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ألزم مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، مالك عقار بتخفيض القيمة الإيجارية لمستأجر بنسبة 20%، بسبب ظروف كورونا.

وأوضح الحكم أن الدعوى ترجع إلى نزاع على قيمة إيجار لإحدى المنشآت الفندقية بين مالك والشركة التي تدير الفندق، وفقا لجريدة الإمارات اليوم.

وأشارت تفاصيل الحكم إلى أن مالك الفندق رفع دعوى قضائية يطالب الشركة المؤجرة للفندق بقيمة الايجار المتعاقد عليه، ولكن الأخيرة رفضت الدفع بسبب ظروف كورونا، ولكن المحكمة ألزمتها بالسداد، وذلك في محكمة أول درجة ولكنها استأنفت على الحكم الابتدائي مبينة للمحكمة أنه خلال فترة الإيجار، تم إغلاق معظم مرافق المنشأة الفندقية امتثالاً لأوامر الجهات المختصة، والمتزامنة مع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.

وأوضحت أوراق القضية أن القيمة الإيجارية للمنشأة الفندقية هي ثلاثة ملايين درهم وخمس مئة ألف درهم، عن فترة إيجار لمدة ثلاث سنوات، وهو المبلغ الذي أورده المالك في مطالبته في الدرجة الابتدائية، وألزمت به المحكمة الشركة التي تدير الفندق، وهو الأمر الذي تغير في درجة الاستئناف بعد الاستماع لكافة الأطراف والاطلاع على كافة المستندات، حيث ألزمت المحكمة المالك بتخفيض الإيجار للمستأجر بنسبة 20%، وذلك عوضاً عن المرافق التي لم ينتفع بها خلال شهور الإغلاق بسبب كورونا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

فيديو صادم فضح فعلتها.. معلمة هزت أميركا تعود فيديو صادم فضح فعلتها.. معلمة هزت أميركا تعود "منتصرة"!
رسالة دم.. حكاية صحافي أقلق نظام إيران فأعدمه! رسالة دم.. حكاية صحافي أقلق نظام إيران فأعدمه!

الأكثر قراءة

قبل اغتياله بـ7 دقائق.. فيديو ينشر لأول مرة لوصول طائرة سليماني لبغداد قبل اغتياله بـ7 دقائق.. فيديو ينشر لأول مرة لوصول طائرة سليماني لبغداد
مصري يظهر في فيديو باحثاً عن صاحب 3000 دينار عثر عليها في الكويت مصري يظهر في فيديو باحثاً عن صاحب 3000 دينار عثر عليها في الكويت
الجمارك السعودية: كل من يحمل أموالاً وذهباً بهذه القيمة عليه الإقرار الجمارك السعودية: كل من يحمل أموالاً وذهباً بهذه القيمة عليه الإقرار
الصحة العالمية تحذر.. هذا ما يفاقم أعداد المصابين بكورونا! الصحة العالمية تحذر.. هذا ما يفاقم أعداد المصابين بكورونا!
سوريا.. بشار الأسد يهدِّد ابن خاله بمنزله الذي يعيش فيه سوريا.. بشار الأسد يهدِّد ابن خاله بمنزله الذي يعيش فيه
اسم جديد و3 شركات.. اسم جديد و3 شركات.. "صندوق الإخوان الأسود" يكشف الأسرار

قبل أن تذهب

موسكو تعلن نجاح إطلاق صاروخ فضائي قادر على نقل حمولة ثقيلة
موسكو تعلن نجاح إطلاق صاروخ فضائي قادر على نقل حمولة ثقيلة

اكتشف المزيد