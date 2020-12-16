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أرادَ تطلق "نسيج دستركت" بمشروع الجادة بـ 24 مليار درهم

نسيج دستركت
نسيج دستركت في مشروع الجادة بالشارقة
عقارات

أرادَ تطلق "نسيج دستركت" بمشروع الجادة بـ 24 مليار درهم

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العربية.نت

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أطلقت شركة أرادَ نسيج دستركت، أحدث إضافة سكنية في مشروع الجادة والبالغة قيمته 24 مليار درهم إماراتي في قلب الشارقة الجديدة.

ويعكس اختيار اسم "نسيج" رغبة أرادَ في جمع المهارات الإبداعية من مختلف الثقافات ضمن نسيج واحد ونسق متماسك لتعزيز الترابط بين مجتمع المبدعين في إمارة الشارقة.

ويضم الحي الجديد بين جنباته 16 مبنى سكنيا تم تصميمها بشكلٍ عصري ورفدها بباقة من المواقع الثقافية، إضافة إلى برنامج من الفعاليات المنتظمة التي من شأنها إتاحة المجال أمام المقيمين والزوار للتواصل وتبادل المعارف والخبرات فيما بينهم.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ: "يمثّل إطلاق نسيج دستركت خطوة جديدة ضمن مسيرة إمارة الشارقة نحو تبني الثقافة والفنون باعتبارهما أسلوب حياة بحد ذاته، وفي هذا السياق نعمل على إيجاد مجتمع عصري تزدهر فيه باقة من أبرز المواهب المبتكرة في المنطقة، بالإضافة إلى استقطاب الباحثين عن بيئة ثقافية أصيلة وتفاعلية".

وأضاف رئيس مجلس إدارة أرادَ: "إننا نساهم من خلال إطلاق نسيج دستركت بتلبية الطلب المتنامي من قبل المستثمرين والمستخدمين النهائيين الذين يسعون وراء معايير جديدة ومبتكرة من التصاميم الحضرية المميزة ذات الجودة العالية وذلك ضمن تجربة معيشة مثرية في قلب الجادة، العنوان العصري الجديد بإمارة الشارقة".

وستبدأ الأعمال الإنشائية في نسيج دستركت خلال الربع الثاني من عام 2021م، حيث سيتم تسليم أول باقة من المنازل للمالكين بحلول الربع الأول من 2023.

ومن جانبه، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي في أرادَ: "إننا فخورون بإطلاق نسيج دستركت، والذي يمثل مجتمعاً مبتكراً من شأنه تعزيز الجوانب الفنية والثقافية التي تشتهر بها إمارة الشارقة على مستوى المنطقة. ونحن نتطلع لتوثيق التعاون بين مواهبنا الشابة ومختلف المؤسسات المحلية والعالمية لإطلاق العديد من البرامج الثقافية والفنية التي ستثري تجربة الزوار والمقيمين على حد سواء".

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