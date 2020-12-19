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السعودية.. عقد المقاول المرخص شرط منح رخصة البناء

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السعودية.. عقد المقاول المرخص شرط منح رخصة البناء

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العربية.نت

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أكد الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، المهندس ثابت آل سويد أنه "بداية من عام 2021 لن يتم إصدار رخصة بناء للمساكن إلا بوجود عقد مع مقاول مرخص له نظامياً".

وأشار آل سويد بتصريحات صحافية إلى "اكتمال تطوير العقود النموذجية لقطاع المقاولات التي تشمل جميع البنود الفنية والقانونية لحفظ حقوق المالك والمقاول، وستكون متاحة إلكترونياً خلال الأسبوعين المقبلين" بحسب صفحة الهيئة على تويتر.

وأضاف أنه "رغم أزمة كورونا في 2020 زادت المنشآت العاملة في مجال المقاولات بالمملكة؛ وفي المقابل هناك 35 شركة مقاولات كبرى وحوالي 250 شركة متوسطة أغلقت".

وكان مجلس الشورى السعودي، أقر مطلع الشهر الحالي مشروع نظام تصنيف المقاولين، الذي ينص على أنه لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، وما تحدده اللائحة التنفيذية قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفا.

وتضمن مشروع النظام الجديد تصنيف المقاول في الدرجة التي تتناسب مع مقدرته المالية والفنية والإدارية والتنفيذية في مجالٍ أو نشاط واحد أو أكثر من مجالات وأنشطة التصنيف، وذلك وفقاً للمعايير والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وكذلك يصنف المقاول المرخص له بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي، حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول السعودي، بينما تصنف الشركات المختلطة، بحسب معايير التصنيف الموجودة لديها دون الاعتداد بمعايير التصنيف الخاصة بالشركاء.

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