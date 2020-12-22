بلغ إجمالي عدد المباني المنجزة في دبي 3056 مبنى جديداً، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر 2020، بمعدل 278 مبنى شهرياً، في وقت سجل فيه أكتوبر وحده 258 مبنى جديداً، وفقا لبيانات مركز دبي للإحصاء.

وأوضحت البيانات أن الفلل الخاصة تصدرت قائمة المباني المنجزة من حيث العدد بمعدل 1434 مبنى، تلتها الفلل الاستثمارية التي سجلت 920 مبنى، ثم المباني المتعددة الطوابق المنجزة بـ420 مبنى، تليها المباني الصناعية والمباني العامة بعدد 141 مبنى لكل منها.

وأظهرت الإحصاءات تصدر الفلل الخاصة قائمة المباني المنجزة، خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2020، من حيث النسبة، مستحوذة على 46.9% من إجمالي المباني، تلتها الفلل الاستثمارية بنسبة 30.1%، ثم المباني المتعددة الطوابق بنسبة 13.7%، في حين بلغت حصة المباني الصناعية 4.6%، والمباني العامة 4.6%، وفقا لجريدة الإمارات اليوم.

وأظهرت البيانات أن يناير 2020 سجل 271 مبنى منجزاً، مقابل 327 مبنى خلال فبراير، و353 مبنى خلال مارس، و229 مبنى في أبريل، فيما سجل مايو 214 مبنى، ويونيو 221 مبنى، ويوليو 252 مبنى، ليصل العدد إلى 237 مبنى جديداً في أغسطس، وارتفع إلى 375 مبنى في سبتمبر، مقابل 319 مبنى في أكتوبر الماضي، و258 مبنى في نوفمبر.