قال مصرف الإمارات المركزي إن أسعار العقارات في دبي انخفضت 0.9% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، بعدما لم يطرأ عليها تغير يذكر في الربع السابق.

زادت جائحة كورونا الضغط على سوق العقارات في دبي التي شهدت على مدى أعوام زيادة العرض عن الطلب على المنازل والشقق الجديدة.

لكن بيانات دبي كشفت أن أسعار العقارات مستقرة بعد انخفاضها 3.5% في الربع الأول من العام على أساس سنوي.

وقال المصرف نقلا عن بيانات من دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن الإيجارات في دبي انخفضت 6.9% على أساس سنوي في الربع الثالث، مواصلة تراجعها.

وقال إن أسعار العقارات في إمارة أبوظبي انخفضت 5.5% في الربع الثالث، لكن الأسعار زادت 0.9% على أساس فصلي.

وتراجعت الإيجارات في أبوظبي 3.9% على أساس سنوي في الربع الثالث.

وقال البنك المركزي إنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد الإمارات 6% بسبب تضرره من جائحة كوفيد-19 وتخفيضات إنتاج النفط. لكن لا يزال من المتوقع أن يحقق نموا بنسبة 2.5% في 2021 مدفوعا بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

كانت حكومة الإمارات قد حصلت على تصنيف "Aa2" في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية موديز.

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة الائتمان العالمية "فيتش" كانت حددت أيضا، التصنيف السيادي لدولة الإمارات عند (AA-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.