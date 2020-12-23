أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" بيع ما تبقى من مساهمة مخطط الشهابية، بعد اكتمال الإجراءات اللازمة لذلك.

وأوضح المتحدث الرسمي للجنة مشاري العنزي، أن اللجنة أكملت اليوم بيع بقية المخطط السكني الواقع على تقاطع طريق العقير مع طريق الملك عبدالله بمبلغ 180 مليون ريال.

وتوقع أن يجري صرف المستحقات للمساهمين بمجرد إتمام الإفراغ، عادّاً ذلك إنجازاً غير مسبوق لمصلحة المساهمين، إذ بلغت نسبة أرباحهم 9000%.

يذكر أن اللجنة تمكنت منذ نشأتها من استرداد أكثر من 10 مليارات ريال من حقوق المساهمين.