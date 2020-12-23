  • مباشر
اللغة

بعائد ضخم.. تصفية أرض الشهابية بقيمة 180 مليون ريال

10 مساهمات عقارية متعثرة في السعودية تنتظر التصفية
مساهمات عقارية متعثرة في السعودية تنتظر التصفية
عقارات السعودية

بعائد ضخم.. تصفية أرض الشهابية بقيمة 180 مليون ريال

لجنة المساهمات العقارية في السعودية تمكنت من استرداد أكثر من 10 مليارات ريال

متابع الغاء المتابعة

الرياض - واس

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" بيع ما تبقى من مساهمة مخطط الشهابية، بعد اكتمال الإجراءات اللازمة لذلك.

وأوضح المتحدث الرسمي للجنة مشاري العنزي، أن اللجنة أكملت اليوم بيع بقية المخطط السكني الواقع على تقاطع طريق العقير مع طريق الملك عبدالله بمبلغ 180 مليون ريال.

وتوقع أن يجري صرف المستحقات للمساهمين بمجرد إتمام الإفراغ، عادّاً ذلك إنجازاً غير مسبوق لمصلحة المساهمين، إذ بلغت نسبة أرباحهم 9000%.

يذكر أن اللجنة تمكنت منذ نشأتها من استرداد أكثر من 10 مليارات ريال من حقوق المساهمين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مصر تبدأ مشروعاً كبيراً لتطوير مصر تبدأ مشروعاً كبيراً لتطوير "القاهرة التاريخية"
كاتب إيراني يكشف معلومات جديدة عن أوامر سليماني بقتل عبدالله صالح كاتب إيراني يكشف معلومات جديدة عن أوامر سليماني بقتل عبدالله صالح

الأكثر قراءة

هزّت عائلة زوجته.. عقوبات تضرب عصب اقتصاد الأسد هزّت عائلة زوجته.. عقوبات تضرب عصب اقتصاد الأسد
كاتب إيراني يكشف معلومات جديدة عن أوامر سليماني بقتل عبدالله صالح كاتب إيراني يكشف معلومات جديدة عن أوامر سليماني بقتل عبدالله صالح
أردوغان يتراجع ويطلب من أوروبا وأميركا فتح صفحة جديدة أردوغان يتراجع ويطلب من أوروبا وأميركا فتح صفحة جديدة
طفرات كورونا تسابق لقاحاته.. بريطانيا ترصد تحورا ثانيا طفرات كورونا تسابق لقاحاته.. بريطانيا ترصد تحورا ثانيا
8 أعراض لنقص فيتامين C من بينها ضعف المناعة 8 أعراض لنقص فيتامين C من بينها ضعف المناعة
لقطات مسربة للحظة وصول واغتيال قاسم سليماني لقطات مسربة للحظة وصول واغتيال قاسم سليماني

قبل أن تذهب

هل تستغل تركيا سحب أميركا قواتها من الصومال؟
هل تستغل تركيا سحب أميركا قواتها من الصومال؟

اكتشف المزيد