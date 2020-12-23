عقارات السعودية
بعائد ضخم.. تصفية أرض الشهابية بقيمة 180 مليون ريال
لجنة المساهمات العقارية في السعودية تمكنت من استرداد أكثر من 10 مليارات ريال
أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" بيع ما تبقى من مساهمة مخطط الشهابية، بعد اكتمال الإجراءات اللازمة لذلك.
وأوضح المتحدث الرسمي للجنة مشاري العنزي، أن اللجنة أكملت اليوم بيع بقية المخطط السكني الواقع على تقاطع طريق العقير مع طريق الملك عبدالله بمبلغ 180 مليون ريال.
وتوقع أن يجري صرف المستحقات للمساهمين بمجرد إتمام الإفراغ، عادّاً ذلك إنجازاً غير مسبوق لمصلحة المساهمين، إذ بلغت نسبة أرباحهم 9000%.
يذكر أن اللجنة تمكنت منذ نشأتها من استرداد أكثر من 10 مليارات ريال من حقوق المساهمين.