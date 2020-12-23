قال معاون وزير الإسكان، الدكتور وليد عباس، إنه تم خلال الست سنوات الماضية إقامة 36 مدينة جديدة، مشيرًا إلى تخطي نسبة الإنجاز بها حاجز الـ85%.

وأضاف أن هذه المدن الجديدة تشمل جميع محافظات الجمهورية، وتوفر سكنا لأكثر من 30 مليون نسمة، موضحًا أنه تم إقامتها على مساحة 580 ألف فدان، وفقا لصحف مصرية.

وأشار إلى أنه قبل عام 2014 كان قد تم تنفيذ 24 مدينة فقط، مضيفًا أنه كان يوجد بها العديد من المشكلات المتعلقة بتوافر الخدمات وفرص العمل.

وأوضح أنه في جميع المدن الجديدة التي تتم إقامتها خلال الفترة الحالية، يتم مراعاة توفير جميع الخدمات وفرص العمل وكل ما يضمن جودة الحياة الكريمة للمواطنين.