  • مباشر
اللغة

4.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

عقارات دبي
عقارات دبي
عقارات

4.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع الماضي، أكثر من 4.6 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 900 مبايعة بقيمة 1.8 مليار درهم، منها 92 مبايعة للأراضي بقيمة 482.59 مليون درهم و808 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 1.32 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4، تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

ما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 44 مليون درهم بمنطقة البرشاء الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى وأخيراً مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة القوز الثالثة. وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 85 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.62 مليار درهم منها 93 رهونات أراضٍ بقيمة 2.06 مليار درهم و233 رهونات فلل وشقق بقيمة 561.07 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة اليلايس 2 بقيمة 1 مليار درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 282 مليون درهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

قتلت قتلت "النصرة" ابنه دون سبب.. صرخة أب محروق تهز إدلب
"يتجه للجنون".. ترمب يهاجم تويتر ثانية!

الأكثر قراءة

يدير 19 شركة للإخوان.. التحفظ على أموال ملياردير مصري يدير 19 شركة للإخوان.. التحفظ على أموال ملياردير مصري
صور مؤلمة من اليمن.. أطفال يربتون على جثة أمهم صور مؤلمة من اليمن.. أطفال يربتون على جثة أمهم
فيديو.. لحظة اغتيال السلماني المرشح بانتخابات العراق فيديو.. لحظة اغتيال السلماني المرشح بانتخابات العراق
الصحة العالمية: الفترة المقبلة ستكون صعبة على إقليم شرق المتوسط الصحة العالمية: الفترة المقبلة ستكون صعبة على إقليم شرق المتوسط
صديقتها المقربة نشرت صورة صادمة.. وأصالة تعلق بمرارة صديقتها المقربة نشرت صورة صادمة.. وأصالة تعلق بمرارة
خطوة غريبة من تويتر تجاه بايدن.. حذف ملايين المتابعين خطوة غريبة من تويتر تجاه بايدن.. حذف ملايين المتابعين

قبل أن تذهب

تعرف على المواصفات الخيالية لمبنى السفارة الأميركية في العراق
تعرف على المواصفات الخيالية لمبنى السفارة الأميركية في العراق

اكتشف المزيد