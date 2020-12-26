ارتفع متوسط أعداد الأسر في السعودية، التي سكنت منازلها ضمن برنامج سكني، منذ بداية العام حتى شهر نوفمبر بنحو 48%، مقارنة بالفترة نفسها من 2019، كما ارتفع متوسط أعداد الذين استفادوا من البرنامج بنحو 57%، مقارنة بالأشهر ذاتها من العام الماضي، بحسب ما نقلته صحيفة الاقتصادية عن بيانات برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان.

وتجاوز أعداد الأسر، التي استفادت من برنامج "سكني" خلال العام الجاري 33 ألف أسرة شهريا، فيما كانت لا تتجاوز 21 ألف أسرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2019، وبلغ متوسط، الذين سكنوا منازلهم بحسب "سكني" 11200 أسرة شهريا بعد أن كانت تقدر بـ7500 أسرة خلال 2019.

واستفادت 37379 أسرة خلال شهر نوفمبر الماضي، بينهم 14741 أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأسر، التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية، التي يقدمها البرنامج منذ مطلع العام 356808 أسر، منها 122731 أسرة سكنت منازلها.

وبلغ مجموع أعداد الأسر المستفيدة من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة نحو 112628 أسرة، فيما تجاوزت حجوزات مستفيدي "سكني" للوحدات السكنية تحت الإنشاء 83 ألف وحدة، وتم إصدار 89273 عقدا لأراض سكنية في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، إضافة إلى 71903 أسر استفادت من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي، أغلبيتهم استفادوا من البرنامج ضمن إجراءات إلكترونية.

وتجاوز إجمالي أعداد الأسر المستفيدة من "سكني" أكثر من مليون أسرة سعودية من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي وفرها البرنامج منذ انطلاقه في 2017 حتى نوفمبر 2020، تنوعت بين شراء الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، والأراضي السكنية ضمن مخططات "سكني، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، إضافة إلى "الإسكان التنموي" وضريبة التصرفات العقارية، بينها أكثر من 402 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية بنسبة تصل إلى 100%.

ويستعرض موقع وتطبيق "سكني" 93 مشروعا سكنيا تحت الإنشاء توفر أكثر من 141 ألف وحدة متنوعة بين شقة وفيلا وتاون هاوس حول مدن المملكة، إضافة إلى مخططات الأراضي ضمن 217 مخططا توفر 178,489 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، والمشاريع السكنية الجاهزة، التي بلغ عددها 42 مشروعا بمتوسط أسعار 350 ألف ريال.

يذكر أن برنامج "سكني" أعلن تجاوزه لمستهدفاته لهذا العام قبل شهرين من نهاية العام بخدمة أكثر من 319 ألف أسرة سعودية حتى أكتوبر الماضي، ويسعى البرنامج لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم الخيارات والحلول السكنية، التي تلبي تطلعاتهم وقدراتهم، وتيسير الحصول على المسكن المناسب بشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة ودفعة أولى ميسرة، سعيا لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030، وفقا لأهداف برنامج الإسكان، أحد برامج "رؤية المملكة 2030".