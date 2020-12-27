أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، اليوم الأحد، عن بدء الأعمال الإنشائية في مشروع مدينة شرق سترة الإسكاني.

وتنفذ وزارة الإسكان مشروع مدينة شرق سترة بكلفة إجمالية تبلغ 260 مليون دينار (689.9 مليون دولار)، وتوفر المدينة أكثر من 3000 وحدة سكنية وقسيمة على ثلاث مراحل، بما في ذلك أعمال البنية التحتية للمدينة الجديدة.

وتنفذ البحرين خطة إسكانية متكاملة، تتضمن بناء 40 ألف وحدة سكنية، أدرجت في برنامج الحكومة السابق والحالي، وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا".

وقال الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، إن أمر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بالبدء في تنفيذ مشروع المدينة الإسكانية الثامنة يمثل إنجازاً تنموياً جديداً يضاف إلى المكتسبات الوطنية في قطاع الإسكان الذي شهد خلال القرن الماضي ومطلع الحالي إنشاء مدينة عيسى ومدينة حمد ومدينة زايد.

وتابع: "وتم خلال السنوات السبع الماضية إنشاء المدن الجديدة ممثلة في مدينة خليفة ومدينة سلمان ومدينة شرق الحد ومدينة الرملي، والتي تم افتتاحها جميعاً، وشغل مراحلها الأولى تدريجياً من خلال توزيع الوحدات الإسكانية على المستفيدين من المواطنين".

وقال وزير الإسكان البحريني، باسم بن يعقوب الحمر، إن مدينة شرق سترة تتميز بموقعها الجغرافي، وستخدم نحو 20,640 نسمة، ولديها واجهات بحرية بطول 6.2 كيلومتر، وأرصفة للمشاة بطول 120 كيلومتراً، ومسارات للدراجات الهوائية بطول 13 كيلومتراً.