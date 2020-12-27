  • مباشر
اللغة

داماك تتوقع انتعاش سوق العقارات الإماراتية بهذا الموعد

عقارات الإمارات
داماك
عقارات دبي

داماك تتوقع انتعاش سوق العقارات الإماراتية بهذا الموعد

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تتوقع شركة داماك العقارية أن تستغرق عودة سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة إلى مستويات ما قبل الأزمة ما يصل إلى عامين.

وقالت نائبة رئيس داماك، أميرة سجواني، إن انتعاش سوق العقارات سيأخذ مساراً طويلاً ربما من 12 إلى 24 شهراً"، أضافت "لقد انخفضت أسعار العقارات، ونتوقع المزيد من الانخفاض خلال الربع الأخير من عام 2020 وفي عام 2021". وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت إن تأثير "كوفيد-19" والانخفاض المحتمل في عدد سكان الإمارات العربية المتحدة سيعوقان الانتعاش على المدى القصير.

الصحة الفرنسية تلوح بإغلاق ثالث لو تزايدت حالات كورونا اقتصاد لقاح كورونا الصحة الفرنسية تلوح بإغلاق ثالث لو تزايدت حالات كورونا

وقد أدت وفرة العقارات في دبي إلى انخفاض أسعار المساكن بأكثر من 30% منذ عام 2014.

وحذر رئيس مجلس إدارة داماك، حسين سجواني، هذا الشهر من خطر "إغراق" الشركات بالممتلكات في سوق تعاني بالفعل من فائض المخزون. وقال إن داماك تتوقع سنة صعبة في عام 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بهذه الكلمات الغريبة.. ودّع هذا الرسام العالم وانتحر بهذه الكلمات الغريبة.. ودّع هذا الرسام العالم وانتحر
دراسة خطيرة تكشف تأثير كورونا المستقبلي على بعض المتعافين دراسة خطيرة تكشف تأثير كورونا المستقبلي على بعض المتعافين

الأكثر قراءة

ثورة طبية سلاحها علاج يشفي المصاب بكورونا فوراً ويمنع عدواه ثورة طبية سلاحها علاج يشفي المصاب بكورونا فوراً ويمنع عدواه
كشف لغز حساسية لقاح فايزر.. وتوصية مهمة بعد التطعيم كشف لغز حساسية لقاح فايزر.. وتوصية مهمة بعد التطعيم
جديد أزمة أصالة والعريان.. صاحبة الفستان الأسود تكشف سراً جديد أزمة أصالة والعريان.. صاحبة الفستان الأسود تكشف سراً
رئيس بولندا الأسبق والحائز على نوبل: أنا مفلس وجيبي خاوٍ رئيس بولندا الأسبق والحائز على نوبل: أنا مفلس وجيبي خاوٍ
تحذير من الصحة العالمية.. حول الشباب والسلالة المتحولة تحذير من الصحة العالمية.. حول الشباب والسلالة المتحولة
فتش عن فيتامين فتش عن فيتامين "د".. ينقذ 9 من بين 10 وفيات بكورونا

قبل أن تذهب

مركز اللقاحات بجدة يسعى لتطعيم 30 ألف شخص بلقاح كورونا أسبوعيا
مركز اللقاحات بجدة يسعى لتطعيم 30 ألف شخص بلقاح كورونا أسبوعيا

اكتشف المزيد