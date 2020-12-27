تتوقع شركة داماك العقارية أن تستغرق عودة سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة إلى مستويات ما قبل الأزمة ما يصل إلى عامين.

وقالت نائبة رئيس داماك، أميرة سجواني، إن انتعاش سوق العقارات سيأخذ مساراً طويلاً ربما من 12 إلى 24 شهراً"، أضافت "لقد انخفضت أسعار العقارات، ونتوقع المزيد من الانخفاض خلال الربع الأخير من عام 2020 وفي عام 2021". وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت إن تأثير "كوفيد-19" والانخفاض المحتمل في عدد سكان الإمارات العربية المتحدة سيعوقان الانتعاش على المدى القصير.

وقد أدت وفرة العقارات في دبي إلى انخفاض أسعار المساكن بأكثر من 30% منذ عام 2014.

وحذر رئيس مجلس إدارة داماك، حسين سجواني، هذا الشهر من خطر "إغراق" الشركات بالممتلكات في سوق تعاني بالفعل من فائض المخزون. وقال إن داماك تتوقع سنة صعبة في عام 2021.