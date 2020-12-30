تنفذ وزارة الإسكان المصرية عدة مشاريع في شبه جزيرة سيناء بكلفة تجاوزت مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021.

وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عاصم الجزار، في بيان، اليوم الأربعاء، إن إجمالي كلفة المشاريع المنفذة من جهات الوزارة المختلفة بشبه جزيرة سيناء، خلال العام المالي 2020/2021، بلغت نحو 14.37 مليار جنيه (915.5 مليون دولار)، بالإضافة إلى 310 ملايين دولار، بإجمالي 19.2 مليار جنيه (1.223 مليار دولار).

وأضاف عاصم الجزار، خلال اجتماعه بوفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة شمال سيناء، أن معظم مطالب أهالي محافظة شمال سيناء من المشروعات، مُدرجة في الخطة الاستثمارية لتنفيذها، طبقاً للتمويل المتاح، مؤكداً أن الخطة التنموية والمشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها على مستوى الدولة هي مرتبطة بخطة تنمية سيناء.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتعمير، محمود نصار، إن جهاز تعمير سيناء ينفذ 77 مشروعاً بإجمالي استثمارات 5.2 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي، بينما استعرض رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إيهاب خضر، المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها بمحافظة شمال سيناء.

وتضمنت مشاريع المياه، التسليم الابتدائي لمحطة تحلية مياه البحر بالعريش رقم 1، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، بكلفة 100 مليون جنيه، ومحطة تحلية مياه البحر بالعريش رقم 2، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، بتكلفة 70 مليون جنيه، ومحطة تحلية مياه البحر بالعريش رقم 3 (الريسة)، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، بتكلفة 179 مليون جنيه.

وكذلك محطة رافع مياه جنوب المساعيد، بتكلفة 70 مليون جنيه، ومحطة تحلية مياه البحر بالشيخ زويد، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، بتكلفة 100 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بالعريش رقم 4 - المرحلة الأولى بطاقة 100 ألف م3/يوم، بتكلفة 1.552 مليار جنيه.