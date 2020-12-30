قالت شركة نيشن وايد للتمويل العقاري إن أسعار المنازل في بريطانيا ارتفعت بوتيرة أسرع من المتوقع في ديسمبر كانون الأول، لتسجل أعلى زيادة سنوية في ستة أعوام، إذ واصلت التحفيزات الضريبية والإقبال على شراء منازل أكبر حجما بفعل جائحة كورونا تعزيز الطلب.

وزادت أسعار المنازل 0.8% في ديسمبر كانون الأول بمفرده وهو ما يقل بقليل عن زيادة نسبتها 0.9% في نوفمبر تشرين الثاني. وبلغت الزيادة 7.3% على أساس سنوي، كما تجاوزت التوقعات في استطلاع رأي أجرته رويترز لارتفاع الأسعار 6.7%.

وبعد انهيار مشتريات المنازل خلال الشهور الأولى من العزل العام لمواجهة جائحة كورونا زاد الطلب على الانتقال إلى منازل جديدة لأسباب من بينها الإعفاء المؤقت من ضريبة شراء العقارات والذي ينقضي أجله في نهاية مارس .

وقالت نيشن وايد إن قوة سوق الإسكان تتنافى مع ضعف قطاعات أخرى من الاقتصاد، لا سيما المنكشفة على تجديد قيود مكافحة كوفيد-19.

وأضافت أن توقعات الأسعار لعام 2021 تكتنفها ضبابية شديدة.