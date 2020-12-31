أعلنت شركة روشن، المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن توقيع شراكة جديدة مع مجموعة شابورجي بالونجي "Shapoorji Pallonji" وشركة سيمنز للمساهمة في تطوير المرحلة الأولى لأول أحياء روشن في مدينة الرياض.

وقالت روشن في بيان، اليوم الخميس، إنه في إطار هذه الشراكة، ستقوم مجموعة شابورجي بالونجي ببناء 3 آلاف منزل، بالإضافة إلى المرافق الخدمية والطرق والمساحات الخارجية؛ وتبلغ قيمة عقد الشراكة 1.9 مليار ريال.

وأوضحت روشن، أن الشراكة تمثل خطوة رئيسية في تطوير حي الرياض، والذي يعد أيضاً الحي الأول لشركة روشن ضمن خطة طويلة الأمد لتطوير أحياء سكنية في مختلف مناطق المملكة، تهدف الشركة من خلالها إلى تطوير أحياء متكاملة تساهم في تلبية طموحات وتطلعات المجتمع.

ومنحت روشن عقداً لشركة سيمنز ستتولى بموجبه الشركة جميع المهام المتعلقة بالهندسة والمشتريات وتركيب وبناء الكابلات تحت الأرض ضمن مسارات تصل مسافتها إلى 26 كيلومترا.

"يشكل أول حي لروشن في الرياض مرحلة جديدة في قطاع الإسكان في المملكة، وتبلغ مساحة الحيّ أكثر من 20 مليون متر مربع، ويتميز بموقعه الاستراتيجي شمال مدينة الرياض بالقرب من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجنوب مطار الملك خالد الدولي، وبالقرب من أبرز الوجهات في المدينة والطرق الرئيسية.

وسيشمل المجتمع السكني الأول أكثر من 30 ألف وحدة سكنية سيتم تطويرها ضمن أعلى مواصفات ومعايير البناء العالمية، مع الحفاظ على التصاميم المعمارية التي تبرز عراقة وإرث مدينة الرياض، بالإضافة إلى الحدائق وطرق المشاة ومسارات الدراجات الهوائية والمطاعم والمقاهي والمدارس والمساجد.