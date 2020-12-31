قال وزير المالية السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد بن عبدالله الجدعان، إن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة ستمكّنها من المضي قدما نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية في حماية عقارات الدولة وتعظيم دورها التنموي والاقتصادي والرفع من كفاءتها الإنتاجية.

وأضاف الجدعان أن التنظيم يؤطر الأدوار التنظيمية والتنفيذية لهيئة عقارات الدولة من خلال إنفاذ إطار تنظيمي متكامل وشفاف وتحقيق حوكمة فاعلة وموثوقة واعتماد الشفافية وكفاءة الإنفاق في منظومة عقارات الدولة، لرفع إسهام القطاع العقاري الحكومي في الناتج المحلي ورفد الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030 والمضي قدما نحو آفاق واعدة للتنمية العقارية والاقتصادية.

ومن جانبه، قال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، أمس، إن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة؛ يعد نقلة نوعية ورافدا تنظيميا بالغ الأهمية في أعمال منظومة عقارات الدولة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة نحو بناء بيئة عقارية موثوقة وشفافة، تعزز الممكنات الاقتصادية وتعظم من الدور التنموي والاقتصادي لهيئة عقارات الدولة، نحو التنمية الشاملة والمستدامة التي تنشدها بلادنا"، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف أن هذا التنظيم يعد كذلك دعما إضافيا مهما للقطاع العقاري بشقيه الحكومي والخاص، كما يعد دفعة للمنظومة الاقتصادية بالمملكة التي يشكل القطاع العقاري أحد ركائزها الكبرى.

وأكد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة أن التنظيم الجديد يحفز الهيئة نحو الاستمرار في تطبيق مبادئ الشفافية والحماية وكفاءة الإنفاق في منظومة عقارات الدولة، ورفع مساهمة القطاع العقاري الحكومي في الناتج المحلي لرفد الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030، والمضي قدما نحو آفاق واعدة للتنمية العقارية والاقتصادية بالمملكة.

كان مجلس الوزراء السعودي، قد وافق في جلسته الأسبوعية يوم الثلاثاء الماضي، على تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة.