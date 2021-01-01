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4.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

عقارات دبي
عقارات دبي
عقارات دبي

4.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

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العربية.نت

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الأخير من عام 2020، أكثر من 4.4 مليار درهم.

وأفادت الدائرة، في بيان أمس، بأنها شهدت تسجيل 1011 مبايعة بقيمة 1.7 مليار درهم، منها 83 مبايعة لأراضٍ بقيمة 389.34 مليون درهم، و928 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.32 مليار درهم.

ووفقاً للدائرة، فقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 23 مليون درهم في منطقة "نخلة جميرا"، تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة "جميرا الأولى".

وتصدرت "الممزر" المناطق من حيث عدد المبايعات، بعد أن سجلت 17 مبايعة بقيمة 95 مليون درهم، تلتها منطقة "الحبية الرابعة" بتسجيلها 13 مبايعة بـ30 مليون درهم، وثالثة في "الحبية الثالثة" بتسجيلها تسع مبايعات بـ15 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة "الثنية الرابعة" كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في المنطقة نفسها، ثم مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة "مرسى دبي".

وتصدرت "الخليج التجاري" المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 126 مبايعة بقيمة 142 مليون درهم، تلتها منطقة "حدائق الشيخ محمد بن راشد" بتسجيلها 109 مبايعات بـ117 مليون درهم، وثالثة في "البرشاء جنوب الرابعة" بتسجيلها 108 مبايعات بـ64 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.52 مليار درهم، منها 54 رهناً لأراضي بقيمة 659.83 مليون درهم، و211 رهناً لفلل وشقق بقيمة 1.86 مليار درهم، كان أهمها في منطقة "نخلة جميرا" بقيمة مليار درهم.

بدورها، شهدت الهبات تسجيل 43 هبة بقيمة 189.06 مليون درهم، كان أهمها في منطقة "البرشاء الأولى" بقيمة 73 مليون درهم، وأخرى في منطقة "ورسان الأولى" بقيمة 40 مليون درهم.

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