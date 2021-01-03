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صفقات الرهن العقاري في دبي 22.5 مليار دولار في 2020

صورة جوية لشارع الشيخ زايد
صورة جوية لشارع الشيخ زايد في دبي
سوق السعودية

صفقات الرهن العقاري في دبي 22.5 مليار دولار في 2020

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دبي - العربية.نت

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بلغ حجم صفقات الرهن العقاري في دبي، 82.5 مليار درهم (22.5 مليار دولار) خلال العام الماضي بعد تنفيذ 12446 صفقة رهن متنوعة لعقارات مختلفة، شملت أراضي تجارية وسكنية، ووحدات سكنية وتجارية وفللاً ومباني.

وكان النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية لصفقات الرهن في تلك الفترة من نصيب الأراضي التجارية، تلتها الوحدات السكنية والتجارية، ثم الفلل والمباني السكنية.

وتصدرت مناطق نخلة جميرا، ومرسى دبي، وبرج خليفة، والخليج التجاري الأكبر رهناً للوحدات السكنية، فيما تصدرت مناطق جبل علي الأولى، وند حصة، وحدائق الشيخ محمد بن راشد، والثنية الرابعة المناطق الأكبر رهناً للفلل السكنية، بينما تصدرت مناطق سيح الدحل وميناء جبل علي واليلايس 2 وحدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق الأكبر رهناً للأراضي، وفقا لجريدة البيان.

وطبقاً للبيانات ذاتها، سجل سوق رهن الوحدات السكنية والتجارية 9658 صفقة، بينما سجل سوق رهن الأراضي على اختلاف استخداماتها 2339 صفقة، في حين سجل سوق رهن الفلل والمباني 5699 صفقة. وتشير جملة من المعطيات إلى تنامي قوى الطلب في السوق وارتفاعها تدريجياً خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع عودة الإقراض وتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة، التي تصب في مصلحة المشترين والبنوك أيضاً.

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