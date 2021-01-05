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ارتفاع أسعار المنازل في سنغافورة لأعلى مستوياتها خلال عامين

سنغافورة
أسعار العقارات في سنغافورة ترتفع للربع الثالث
عقارات

ارتفاع أسعار المنازل في سنغافورة لأعلى مستوياتها خلال عامين

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دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسعار المنازل في سنغافورة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عامين في الربع الماضي مع توقعات بالانتعاش من أسوأ ركود منذ الاستقلال مع بدء التطعيمات من كوفيد وتخفيف القيود.

ارتفعت قيم العقارات بنسبة 2.1% في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر، وفقا لتقديرات أولية من قبل هيئة إعادة التنمية الحضرية صدر يوم الاثنين. وهذه أكبر زيادة منذ الربع الثاني من عام 2018، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 3.4%، وفقاً لما ذكرته "بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويمثل هذا الارتفاع الربع الثالث على التوالى من النمو، متحديا المخاوف من انخفاض اسعار المساكن وسط اغلاق الحدود فى الجزيرة السياحية وإلى التجارة.

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وتنضم سنغافورة إلى أستراليا ونيوزيلندا و المملكة المتحدة والولايات المتحدة حيث ارتفعت أسواق العقارات خلال الوباء، حيث أدت أسعار الفائدة المنخفضة القياسية إلى زيادة الطلب.

وقد ترتفع قيم العقارات أكثر هذا العام، حيث تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4% إلى 6%، بعد أن انتعش من انكماش العام الماضي بنسبة 5.8%. وقد خففت الدولة الواقعة فى جنوب شرق آسيا من إجراءات النأي الاجتماعي وبدأت برنامج التطعيم مع حصول العاملين فى مجال الرعاية الصحية على اللقاحات الأولى.

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