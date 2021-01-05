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الأردن..العراقيون والسعوديون يتصدرون استثمارات العقارات

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الأردن..العراقيون والسعوديون يتصدرون استثمارات العقارات

انخفاض مبيعات العقار 26% إلى 4.8 مليار دولار في 2020

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العربية.نت

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أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء أن قيمة المبيعات العقارية في الأردن انخفضت 26 بالمئة في العام الماضي لتصل إلى 3.41 مليار دينار (4.8 مليار دولار) مقارنة مع العام السابق.

وتشير الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة إلى أن العراقيين تصدروا قائمة المشترين الأجانب باستثمارات بلغت 76.7 مليون دينار يليهم السعوديون باستثمارات قدرها 34.9 مليون دينار.

وجاء حملة الوثيقة الغزاوية في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 16 مليون دينار بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

في سياق آخر توقعت ميزانية الأردن لعام 2021 إنفاقا حكوميا بقيمة 9.93 مليار دينار (14 مليار دولار)، وتمهد الطريق لانتعاش النمو إلى 2.5% بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في أسوأ انكماش منذ عقود.

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وأقر مجلس الوزراء الأردني ميزانية من شأنها تسريع الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي لمساعدة المملكة على التعافي المستدام.

ويصل العجز المتوقع في 2021 إلى نحو ملياري دولار.

إلى ذلك، ارتفع الدين العام المستحق على الأردن في الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي 11% إلى 26.54 مليار دينار (37.4 مليار دولار)، مقارنة مع 23.9 مليار دينار في نهاية 2019.

وأظهرت الإحصاءات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أن الدين الداخلي في نهاية أغسطس الماضي بلغ 12.44 مليار دينار والدين الخارجي نحو 14.07 مليار دينار.

ويعادل الدين العام الأردني 85% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

يذكر أن وزارة المالية قد عدلت منهجيتها في حساب دينها العام، بحيث لا يتضمن ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة 6.67 مليار دينار.

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