كشف مسؤول في "إعمار العقارية" أن صندوقاً أوروبياً اشترى من الشركة مؤخراً، فندق "العنوان سكاي فيو" الواقع في برجي "سكاي فيو" وسط مدينة دبي قبالة برج خليفة، مقابل 750 مليون درهم، ويضمّ الفندق 169 غرفة، موزعة على الطبقات العليا في "سكاي فيو" الذي يتألف من برجين شامخين يرتبطان عبر جسر "سكاي بريدج" العلوي الشهير بمسبح إنفينيتي بطوله البالغ 70 متراً.

ويتطلع مستثمرون دوليون إلى إبرام صفقات جديدة تركز على عقارات دبي الفندقية، لثلاثة أسباب تتميز بها تلك الأصول، وهي الأسعار التنافسية والعائدات العالية وجاذبية دبي للسياح.

وتعد الصفقة الجديدة واحدة من أكبر الصفقات العقارية في السوق وتؤكد جاذبية مشاريع دبي ومناعتها ضد آثار تفشي الوباء، كما تعكس رغبة المستثمرين الدوليين في الاستثمار في أصول عقارية فريدة وذات قيمة مضافة، وفقاً لصحيفة "البيان".

وكانت "إعمار" باعت في أواخر 2018 خمسة من عقاراتها الفندقية لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق في صفقة بقيمة 2.2 مليار درهم.