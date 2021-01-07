قال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن مشروع قانون الإيجارات الجديد في دبي، جاهز ونتوقع صدوره قريباً.

وأضاف بن مجرن، أن أبرز ما يتضمنه القانون، تثبيت القيمة الإيجارية لمدة ثلاث سنوات لكل العقود الإيجارية.

وأشار إلى أن القانون الجديد لا يسمح لمالك العقار بزيادة البدل الإيجاري قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد بين المالك والمستأجر، نقلاً عن صحيفة البيان، اليوم الخميس.

وأكد بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، على أن تثبيت القيمة الإيجارية سيشجع الاستثمارات في الإمارة، ويزيد نسبة الإشغال لعقارات دبي، فضلا عن تحقيق الاستقرار للعائلات، والشركات التي ترغب في وضع خطط مستقبلية على المدى المتوسط".

ويذكر أن القانون المتوقع صدوره قريبا يحل محل قانون رقـم (33) لسنة 2008 الذي عدل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي.