  • مباشر
اللغة

تثبيت إيجارات عقارات دبي لمدة 3 سنوات بقانون يصدر قريبا

عقارات دبي دبي للعقارات
جانب من إمارة دبي
عقارات دبي

تثبيت إيجارات عقارات دبي لمدة 3 سنوات بقانون يصدر قريبا

سيشجع الاستثمارات في الإمارة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن مشروع قانون الإيجارات الجديد في دبي، جاهز ونتوقع صدوره قريباً.

وأضاف بن مجرن، أن أبرز ما يتضمنه القانون، تثبيت القيمة الإيجارية لمدة ثلاث سنوات لكل العقود الإيجارية.

وأشار إلى أن القانون الجديد لا يسمح لمالك العقار بزيادة البدل الإيجاري قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد بين المالك والمستأجر، نقلاً عن صحيفة البيان، اليوم الخميس.

شركات اقتصاد الإمارات "أبوظبي الأول" يبدأ تسويق صكوك دولارية بـ 500 مليون دولار

وأكد بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، على أن تثبيت القيمة الإيجارية سيشجع الاستثمارات في الإمارة، ويزيد نسبة الإشغال لعقارات دبي، فضلا عن تحقيق الاستقرار للعائلات، والشركات التي ترغب في وضع خطط مستقبلية على المدى المتوسط".

ويذكر أن القانون المتوقع صدوره قريبا يحل محل قانون رقـم (33) لسنة 2008 الذي عدل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

حرق وتفجيرات.. تاريخ مبنى الكونغرس طيلة 200 عام حرق وتفجيرات.. تاريخ مبنى الكونغرس طيلة 200 عام
وزير صحة لبنان يستفز المواطنين.. صورة غداء تشعل وزير صحة لبنان يستفز المواطنين.. صورة غداء تشعل "التواصل"

الأكثر قراءة

وقف تمويل فضائيات إخوانية.. وتعليق أفلام مسيئة لمصر وقف تمويل فضائيات إخوانية.. وتعليق أفلام مسيئة لمصر
الكونغرس يستأنف تصديق فوز بايدن.. سقوط الاعتراضات يتوالى الكونغرس يستأنف تصديق فوز بايدن.. سقوط الاعتراضات يتوالى
عاشقة لترمب وخدمت بالجيش.. من هي قتيلة الكابيتول؟ عاشقة لترمب وخدمت بالجيش.. من هي قتيلة الكابيتول؟
"يارب يشفيكي يا حتة من قلبي".. رسالة مؤثرة من حمادة هلال لزوجته
زعيم سني يخاطب خامنئي: إلى متى سنبقى مواطنين زعيم سني يخاطب خامنئي: إلى متى سنبقى مواطنين "درجة ثانية"؟
وصمة الكابيتول تشرذم فريق ترمب.. استقالات بالبيت الأبيض وصمة الكابيتول تشرذم فريق ترمب.. استقالات بالبيت الأبيض

قبل أن تذهب

ربع الشباب الأتراك في صفوف البطالة
ربع الشباب الأتراك في صفوف البطالة

اكتشف المزيد