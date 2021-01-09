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السعودية.. مليون عقد إيجار عقارات جديد خلال 2020

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السعودية.. مليون عقد إيجار عقارات جديد خلال 2020

منها ما يتجاوز 850 ألف عقد سكني ونحو 140 ألف عقد تجاري

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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سجّل برنامج إيجار التابعة لوزارة الإسكان السعودية أكثر من مليون عقد إيجاري جديد خلال العام الماضي 2020، منها ما يتجاوز 850 ألف عقد سكني، ونحو 140 ألف عقد تجاري، فيما بلغت نسبة المستفيدين من ميزة السداد الشهري للعقود الإيجارية السكنية 33%.

ويستهدف البرنامج بحسب بيان صدر عنه وتلقت "العربية.نت" نسخة منه اليوم السبت، تعزيز الثقة في قطاع الإيجار العقاري، وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء العقاريين، وصياغة عقود إيجارية موحدة تلبي احتياجات المستفيدين، وتحسين أداء القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقليص النزاعات من خلال توثيق العقود.

وأوضح برنامج "إيجار" في بيانه، أن الشراكات الاستراتيجية والربط مع الجهات الحكومية ساهمت في زيادة الثقة بالقطاع وتطوير خدمات الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، مشيراً إلى سعيه لتوثيق العقود الإيجارية السكنية والتجارية لجميع الجهات في القطاعين العام والخاص لتيسر العملية الإيجارية بين مختلف الكيانات والأفراد بتمكينها من توثيق عقودها في الشبكة، تفعيلًا لقرارات مجلس الوزراء القاضي بتسجيل الجهات الحكومية لعقودها الإيجارية في "إيجار".

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وتمكنت شبكة "إيجار" من عقَدَ العديد من الشراكات والربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية، منها بوابة بلدي في إصدار رخص البلدية وتجديدها، ووزارة العدل فيما يخص التنفيذ، بالإضافة للربط مع وزارة الداخلية، ووزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل، والهيئة العامة للزكاة والدخل وغيرها من الجهات للتحقق من البيانات المسجلة في الشبكة.

وفي ذات السياق، بدأت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين وما في حكمها في توثيق عقود الإيجار للعقارات السكنية والتجارية التي تديرها الهيئة في شبكة "إيجار" من خلال الربط الإلكتروني، حيث أتاحت الشبكة الصلاحيات اللازمة للهيئة لتسجيل العقارات من خلال حساب خاص بالهيئة يمتاز بخصائص ومزايا الوسيط العقاري المعتمد، وإمكانية تفويض المؤجرين المفوضين بالتوقيع على العقد من قبل الهيئة لإتمام عملية التوثيق من خلال الشبكة، ما يسهم في تعزيز دور الهيئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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