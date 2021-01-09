هبط منزل عائم على سوق العقارات في بريطانيا ليخطف الأضواء سريعاً بسبب مواصفاته غير المسبوقة وبسبب ندرته، فضلاً عن كونه مقاما على سفينة متنقلة تُمكن سكانه من الانتقال حيث أرادوا وتوفر لهم السكن دون أن يتسببوا بإشغال أية مساحة من الأرض.

والمنزل المعروض للبيع في بريطانيا مقابل مليوني جنيه إسترليني (2.7 مليون دولار أميركي) ليس مجرد "يخت فاره" لأغراض الترفيه والرحلات البحرية، وإنما هو منزل متكامل مجهز للإقامة الدائمة على متنه ويهدف لاستقطاب الراغبين بالعيش على الواجهات المائية أو المولعين بالبحر.

وبحسب المعلومات التي نشرتها جريدة "مترو" البريطانية، واطلعت عليها "العربية.نت" فإن المنزل العائم المذهل مكون من ثلاث غرف نوم ويرسو حالياً على إحدى ضفاف نهر التايمز في لندن.

وتعود ملكية هذا العقار العائم للمليونير المعروف بيتر دي سافاري الذي يمتلك أحد الفنادق الفارهة واشتهر سابقاً بامتلاكه لنوادي سانت جيمس خلال السبعينيات من القرن الماضي، حيث قرر سافاري أخيراً بيع هذا المنزل الفاره والعائم.

وحصل المنزل العائم، الملقب باسم (Savvy) على جائزة عالمية لليخوت في موناكو، وقد تم تجهيزه من قبل مصممي يخوت عالميين.

ويبدو المنزل العائم من الخارج وكأنه منزل كبير وطويل جداً، مع وجود سطح مميز يتيح الاسترخاء وتناول الطعام والقيام بأي شيء آخر يريده السكان إذا سمح الطقس بذلك.

ويوجد على السطح أيضاً حوض استحمام ساخن، إضافة الى صالة ألعاب رياضية في الهواء الطلق وحلبة رقص، كما يوجد في الداخل منطقة مغطاة لتناول الطعام، وغرفة معيشة واسعة، ومطبخ، وثلاث غرف نوم (مع مساحة تتسع لخمسة أشخاص)، وثلاثة حمامات.

ويبلغ الطول الإجمالي لليخت 29.75 متر، وهو مزود بمحرك مناسب، وسيتمكن المالك الجديد من السفر برفاهية في جميع أنحاء أوروبا، بحسب المواصفات التي نشرتها الصحيفة عن هذا المنزل العائم.

وقال سورين رافو، مدير شركة "ووترفيو" للعقارات والتي تتولى عملية عرض وتسويق المنزل العائم حتى الحصول على مشترٍ: "ارتفع عدد المراكب في لندن بنسبة 6% منذ عام 2012".

وأضاف: "أسلوب الحياة جذاب للغاية لأولئك الذين يبحثون عن الهواء النقي والحرية، خاصة بعد الحجر الصحي الذي عانينا منه جميعاً في الأشهر الأخيرة".

وتابع: "في نفس الوقت المراسي السكنية قليلة ومتباعدة، وبالتالي فإن المنزل (Savvy) يمثل فرصة هائلة، حيث يرسو حالياً في موقع رائع بمنطقة تشيلسي بلندن".