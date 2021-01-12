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السعودية: 424 ألف أسرة استفادت من "القرض المدعُوم" بنهاية 2020

صندوق التنمية العقارية
صندوق التنمية العقارية
عقارات السعودية

السعودية: 424 ألف أسرة استفادت من "القرض المدعُوم" بنهاية 2020

يقدمه صندوق التنمية العقارية

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الرياض - واس

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سجّلت عقود القروض المدعُومة من برنامج القرض العقاري المدعُوم الذي يُقدمه صندوق التنمية العقارية السعودية ارتفاعاً قياسياً مكّن أكثر من 424 ألف أسرة من تملك السكن في جميع مناطق المملكة، منذ انطلاقة البرنامج في يونيو 2017 حتى نهاية 2020.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي الأسر المستفيدة من "القرض المدعُوم" تجاوز 424 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة، مشيداً بالدور المحوري لرؤية المملكة 2030 التي رسمت خارطة الطريق لتسهيل إجراءات تملك المواطنين للمسكن ضمن إجراءات إلكترونية تتنوع ما بين 40 خدمة إلكترونية ومنصة المستشار العقاري، إضافة إلى الفروع الذكية وأجهزة الخدمات الذاتية.

وأشار إلى أن برنامج التمويل العقاري المدعُوم سجّل توقيع أكثر من 222 ألف عقد تمويلي خلال العام الماضي 2020، لتمكين مستفيدي برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان ومستفيدي الصندوق من تملك الوحدات السكنية المتنوعة وفق رغباتهم وتطلعاتهم، محققاً للسنة الثالثة على التوالي ارتفاعاً بنسبة 43% مقارنة بالعام الماضي 2019، مؤكداً أن الارتفاع القياسي يؤكد نجاح البرنامج وثقة الأسر .

وبين المشرف العام على الصندوق العقاري، أن برنامج القرض المدعُوم الذي يُقدم وفق استحقاق فوري أسهم في زيادة معدلات تملك الأسر، إذ مكن البرنامج أكثر من 424 ألف أسرة خلال 3 سنوات من التملك، مقارنة بنحو 860 ألف أسرة خلال 40 عاماً مع نموذج عمل الصندوق القديم، ليعادل جهود 3 سنوات ما قُدم خلال 20 عاماً بنموذج عمل الصندوق القديم قبل إعلان التحّول في يونيو 2017.

وأكد بن ماضي استمرارية الاستفادة من "القرض المدعُوم" لتمكين الأسر من التملك، مشيداً بالجهود التكاملية لمنظومة الإسكان والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل لتيسير إجراءات التملك، وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية 2030-، ما أسهم في ارتفاع سوق التمويل العقاري بنسبة 300% مقارنة بالعام 2017م، وارتفاع حصة الصندوق من التمويل العقاري المدعُوم من 7% في 2017 إلى 94% نهاية 2020.

يذكر أن القرض العقاري المدعُوم يقدم قرضاً حسناً بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، عبر حلول تمويلية وسكنية تتناسب مع حاجات المواطنين وقدراتهم المالية، كما يوفّر عـدد مـن الخيـارات السـكنية منها البنـاء الذاتـي، شراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء، وذلك عبر أكثر من 17 جهة تمويلية معتمدة.

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