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بيع أغلى بنتهاوس في دبي بـ 55.8 مليون دولار

صورة جوية لشارع الشيخ زايد
صورة جوية لشارع الشيخ زايد
صندوق الاستثمارات

بيع أغلى بنتهاوس في دبي بـ 55.8 مليون دولار

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دبي - العربية.نت

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قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف أحمد الحبتور، إن المجموعة تدرس بناء منتجع سياحي في منطقة "حتا"، حيث تملك المجموعة 100 ألف متر مربع، وهي جاهزة للاستثمار السياحي، لكن ننتظر القرار من السلطات لبدء العمل في هذا المنتجع.

وأضاف على هامش طرح "برج آمنة" للبيع في السوق، أمس، أن عام 2021، هو عام التفاؤل بانتهاء الأزمة الصحية، متوقعاً عودة المستثمرين والسياح إلى دبي.

وذكر أن المجموعة شهدت طلباً قوياً على العقارات التابعة لها خلال فترة الجائحة، وذلك من المستثمرين المحليين والدوليين، وفقاً لجريدة الإمارات اليوم.

من جانبه، قال المدير العام لمجموعة الحبتور، غالب بن خرباش، إن "قيمة الاستثمارات في (برج آمنة) الذي تم طرحه للبيع تقدر بمليار و250 مليون درهم (340 مليون دولار)".

وأشار إلى أن البرج يحوي واحدة من أغلى وحدات "البنتهاوس" في دبي، حيث تقع في الدور الـ71 من البرج ويصل سعرها إلى 205 ملايين درهم (55.8 مليون دولار)، لافتاً إلى أن الشركة تلقت العديد من الاستفسارات حول وحدة "البنتهاوس"، وتبلغ مساحتها 30 ألف قدم مربعة، وتتميز بإطلالة على أفق دبي، وإطلالة مميزة على قناة دبي المائية وشارع الشيخ زايد، بالإضافة إلى ذلك يضم البرج ثلاث وحدات أخرى "بنتهاوس"، تراوح أسعارها بين 62 و66 مليون درهم.

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