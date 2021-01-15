بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 16.9 مليار درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 700 مبايعة بقيمة 1.63 مليار درهم، منها 79 مبايعة لأراض بقيمة 473.26 مليون درهم، و621 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.16 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات 14.83 مليار درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 67 هبة بقيمة 520.85 مليون درهم، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 37 مليون درهم في منطقة "جزيرة 2"، بينما تصدرت "ند الشبا الثالثة" المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة المطينة، تلتها مبايعتان قيمة كل منهما 25 مليون درهم، الأولى في منطقة نايف، والثانية في نخلة جميرا.

وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، حيث سجلت 74 مبايعة بقيمة 170 مليون درهم.