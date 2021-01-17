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عجمان.. افتتاح مشاريع استثمارية في "الحي التراثي"

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اقتصاد الإمارات

عجمان.. افتتاح مشاريع استثمارية في "الحي التراثي"

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عجمان - وام

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افتتح رئيس دائرة التنمية السياحية الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي ورئيس دائرة البلدية والتخطيط الشيخ راشد بن حميد النعيمي، جملة من المشاريع الاستثمارية في مشروع الحي التراثي في إمارة عجمان.

ودشنا معا عدداً من المحال التجارية والمقاهي ومحلات التحف والعملات والعطور.

وقال الشيخ عبدالعزيز النعيمي: "إن ما رأيناه اليوم في مشروع الحي التراثي يظهر فكر الشباب ورغبتهم بالمحافظة على هويتهم الأصيلة والانطلاق في مشاريع جديدة وسط بيئة مثالية توفر كل مقومات النجاح والاستمرارية"، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن مشروع الحي التراثي يعد نجاحاً جديداً يضاف لسجل النجاحات التي حققتها الإمارة، إذ يجذب إليه المواطنين والمقيمين والزائرين ويقدم خدمات متنوعة.

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