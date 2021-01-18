قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن التكلفة الاستثمارية لمشروع حدائق العاصمة الإدارية الجديدة تبلغ حوالي 500 مليار جنيه تقريبًا (32 مليار دولار).

وأضافت طلعت مصطفى أن هذا المشروع يستهدف بناء مدينة عملاقة تضم 140 ألف وحدة سكنية (شقق وفيلات) على مساحة 5000 فدان، تعادل 21 مليون متر مربع.

ويقع مشروع حدائق العاصمة بالقرب من مشروعين عملاقين لمجموعة طلعت مصطفى (مدينتى والرحاب)، إضافة إلى مشروع سيليا بالعاصمة.

وتعكف شركة العربية للتطوير العمرانى (التابعة للمجموعة) فى الوقت الحالى على استيفاء متطلبات التوقيع على العقود النهائية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتتوقع طلعت مصطفى أن يدر هذا المشروع ضرائب مباشرة وغير مباشرة للدولة بقيمة 110 مليارات جنيه (7 مليارات دولار)، كما تتوقع أن يوفر 3.3 مليون فرصة عمل منتظمة وغير منتظمة، وفقا لجريدة المال.

وأطلقت المجموعة أول مشروع بالعاصمة ” سيليا” فى يونيو 2018 على مساحة صغيرة تصل إلى 500 فدان، وهو من أكبر المشروعات السكنية بالعاصمة حتى الآن.

وقالت المجموعة فى نهاية العام الماضي إنها تدرس الحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار جنيه للمساهمة فى تمويل هذا المشروع.

ويتركز النشاط العقارى للمجموعة فى تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تستهدف الطبقات من المتوسطة إلى فوق المتوسطة.