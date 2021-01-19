توقعت شركة "JLL " استمرار تراجع قطاع العقار في إمارة دبي هذا العام والعام المقبل.

وقالت JLL إن أسعار العقارات في دبي لم تصل إلى القاع بعد، إذ أنها ستشهد تراجعات بنسبة تتراوح بين 5 و8% خلال العام المقبل.

وذلك في حال تمت السيطرة على المعروض وقام المطورون بإيقاف مشاريعهم بشكل تدريجي بدلا من إغراق السوق.

وكانت شركة "JLL" قد أشارت في مقابلة سابقة مع "العربية"، إلى أن النصف الثاني من عام 2020 قد شهد انتعاشاً في النشاط العقاري الإماراتي، على خلفية تخفيف إجراءات تقييد الحركة وظهور الطلب الكامن من خلال قطاع الوحدات السكنية في إمارتي أبوظبي ودبي.

لكنها حذرت من حالة عدم اليقين خلال العام الجديد، على أن يتفاوت مستوى التعافي حسب القطاعات والصناعات.

ولاحظت JLL أن الاستدامة والاعتماد على التقنية عاملان أساسيان وسيكون لهما دور كبير في دفع القطاع العقاري في العام الجديد، ولا شك أن جائحة كوفيد 19 قد ساعدت في تسريع تنامي هذا الدور، ومن المحتمل أن يسهم هذان العاملان في رسم ملامح تعافي القطاع في عام 2021.

بالمقلب الآخر، قال مدير شركة "جيه إل إل" في مصر أيمن سامي بمقابلة مع "العربية"يوم أمس، إن سوق العقارات المصرية لم يزل جيداً، ولكن رؤية الاستثمار فيه باتت تتطلع على المدى البعيد، بسبب ظروف الجائحة، مع توقعات تحسن القطاع الفندقي مع زيادة توزيع اللقاحات في العالم.