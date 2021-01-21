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أسعار العقارات بالسعودية تنخفض 0.2% في الربع الرابع

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عقارات السعودية

أسعار العقارات بالسعودية تنخفض 0.2% في الربع الرابع

متأثرًا بانخفاض أسعار العقارات "التجارية"

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دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الخميس، انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.2% في الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، متأثرًا بانخفاض أسعار العقارات "التجارية" بنسبة 1.9%.

وقالت الهيئة في تقرير لها، إن ارتفاع أسعار العقارات "السكنية" بنسبة 0.5%، ساهم في التقليل من نسبة انخفاض المؤشر العام، ولم تسجل أسعار العقارات "الزراعية" أي تغير نسبي يذكر.

وأضافت الهيئة أن انخفاض أسعار قطع الأراضي "التجارية" بنسبة 1.9% في الربع الرابع من 2020، على أساس سنوي، ساهم في انخفاض أسعار العقارات "التجارية" وبالتالي انخفاض المؤشر العام، نظراً لثقلها الكبير في المؤشر.

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ومن بين العقارات التجارية الأخرى، ارتفعت أسعار المحلات التجارية بنسبة 1.8% في حين استقرت كل من العمائر وأسعار المراكز التجارية ولم تسجل أي تغيير نسبي يذكر.

وارتفعت أسعار العقارات "السكنية" متأثرة بارتفاع قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.5%، من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 0.3% في حين انخفضت كل من العمائر بنسبة 1.8%، والشقق بنسبة 1.2%، والبيوت بنسبة 1%، في حين استقرت أسعار الأراضي الزراعية ولم تسجل أي تغيير نسبي يذكر.

وعلى أساس ربعي، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.1% في الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بالربع الثالث من عام 2020، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع متوسط أسعار العقارات "السكنية" 0.2% لا سيما قطع الأراضي السكنية بنسبة 0.2%.

والرقم القياسي لأسعار العقارات هو أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في أسعار العقارات في السعودية، ويستند إلى مجموعة بيانات للمعاملات العقارية المتوفرة في وزارة العدل بصفتها المرجع الرسمي الوحيد ومصدر البيانات عن قطاع العقارات في المملكة.

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