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ارتفاع مبيعات المنازل القائمة بالولايات المتحدة

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ارتفاع مبيعات المنازل القائمة بالولايات المتحدة

ارتفعت 0.7% إلى 6.76 مليون وحدة الشهر الماضي

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رويترز

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ارتفعت مبيعات المنازل الأميركية على غير المتوقع في ديسمبر كانون الأول، لكن ارتفاع أسعار المنازل في ظل بلوغ المعروض مستويات متدنية غير مسبوقة قد يبطئ زخم سوق الإسكان على مدار الشهور المقبلة.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن مبيعات المنازل القائمة ارتفعت 0.7% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 6.76 مليون وحدة الشهر الماضي.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نزول مبيعات المنازل القائمة 2% إلى 6.55 مليون وحدة في ديسمبر كانون الأول.

وعلى أساس سنوي، ارتفع نشاط إعادة بيع المنازل، الذي يشكل غالبية مبيعات المنازل الأميركية، 22.2%. وبلغ إجماليها 5.64 مليون وحدة في 2020، وهو أعلى مستوى منذ 2006.

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