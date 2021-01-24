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تنفيذ نحو 90% من مشروع لتمديد خطوط نقل مياه بدبي

هيئة كهرباء ومياه دبي
هيئة كهرباء ومياه دبي
دبي

تنفيذ نحو 90% من مشروع لتمديد خطوط نقل مياه بدبي

وبتكلفة تقارب 256 مليون درهم

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العربية.نت

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن الانتهاء من تنفيذ 87.73% من مشروع لتمديد خطوط نقل مياه رئيسية بأطوال إجمالية تصل إلى نحو 36 كيلومتراً في عدة مناطق في دبي، وبتكلفة تقارب 256 مليون درهم.

وتشمل مواقع المشروع امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، ومن محطة ضخ المياه في مجمع حصيان إلى مجمع دبي للاستثمار ومطار آل مكتوم الدولي، ومن خزان النخلي إلى دوار العوير على امتداد شارع دبي - حتا ومنطقة المحيصنة، ومن آبار مرغم إلى شارع دبي العين، بحسب بيان صحفي أمس نقلته صحيفة "الاتحاد".

علماً أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع في شهر إبريل 2021.

وفي هذا السياق، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد الطاير: "نعتمد أحدث التقنيات في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع والتحكم بشبكات الكهرباء والمياه، ونطبق أفضل الممارسات العالمية في جميع مشروعاتنا لرفع الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية".

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