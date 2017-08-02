بالصور.. قصة البراكين التي يستهدفها مشروع البحر الأحمر

"حرة الشاقة" أو "لونير"، كما يسميها البعض، تقع شرق محافظة #أملج ، وتصل ألسنتها من اللابة قرب #البحر_الأحمر، وتبلغ مساحتها نحو 2000 كلم2، وتعد أحدث #نشاط_بركاني في #السعودية.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز بن لعبون، أستاذ الجيولوجيا في جامعة الملك سعود ومستشار نفط سابق في أرامكو لـ "العربية.نت"، أن حرة الشاقة المتاخمة للبحر الأحمر، تعد أحد الحرات البالغ عددها 13 حرة في السعودية، وتضم أشكالاً جيولوجية متعددة تعد مطلباً ومزاراً لباحثي الجيولوجيا ومحبي الطبيعة.

وقال ابن لعبون: "تتمتع الحرة بمختلف مظاهر تنوع النشاط البركاني من فيوض بازلتية مختلفة الأعمار والأشكال، وفوهات #البراكين، إلى الصدوع والقنابل البركانية والتوفا والسكوريا وغيرها، حيث تمتد أذرعه من صخورها البازلتية إلى ساحل أملج".

وأضاف أن تلك التشكيلات البركانية لا تخلو من كثبان رملية رائعة التشكيل وسط اللافة السوداء المتمددة في مواقع متعددة متاخمة للبحر الأحمر.

أحدث نشاط بركاني

نوه ابن لعبون إلى أن النشاط البركاني في السعودية "خامد وليس ميتا"، موضحاً أن كثافة الفوهات البركانية والمظاهر الجيولوجية، تعد وجهة للعلماء والباحثين والسياح المحبين لهذه المناطق.

ولا تزال "حرة الشاقة" من الحرات التي تمتاز بتعدد الفوهات البركانية، ولافة البركان الممتدة نحو البحر الأحمر في منظر خلاب.

لمحبي المغامرة

ويهوى العديد من الرحالة ومحبي المغامرة مواقع البراكين في السعودية، حيث تقام رحلات بشكلٍ عشوائي واجتهادات شخصية من قبل رحالة سعوديين لزيارة مواقع البراكين والتقاط صور متعددة.

هذا وشُكل فريق منذ سنوات من قبل "مكشات" (وهو أحد المواقع التي تجمع محبي الرحلات في السعودية) لعدد من هواة الرحلات في زيارات دورية للحرات والبراكين في السعودية ونشر صور وفيديوهات حول تلك المواقع.

والتقط الفريق آلاف الصور للبراكين واللافة ومعلومات حول تلك البراكين المنتشرة التي تبلغ أكثر من 2000 فوهة بركانية تقع في 13حرة منتشرة في شمال المملكة وغربها وجنوبها.

ولا تزال المواقع البركانية غير مهيأة للزيارات في السعودية، لصعوبة عبور الحرات البركانية التي تتشكل من "اللافة"، حيث يصعب قطعها بالسيارات.

ويعد مشروع البحر الأحمر أول استثمار يستهدف الحرات والبراكين الخامدة في السعودية، وهو مشروع فريد من نوعه يتحدث عن وجود البراكين وفرص استثمارها وتحقيق دخل من هذه المواقع الجيولوجية.