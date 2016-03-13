دراغي: من غير الضروري تخفيض أسعار الفائدة أكثر آخر تحديث: الأحد 3 جمادي الثاني 1437 هـ - 13 مارس 2016 KSA 13:08 - GMT 10:08 تارخ النشر: الأحد 3 جمادي الثاني 1437 هـ - 13 مارس 2016 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: العربية.نت رابط مختصر شارك دراغي: من غير الضروري تخفيض أسعار الفائدة أكثر PDF اطبع حجم الخط آخر الأخبار رويترز: السعودية للكهرباء تجهّز صفقة سندات مقومة ... بالدولار 15:37 GMT سهم تسلا يسجل أسوأ هبوط يومي في تاريخه.. الخسائر 80 ... مليار دولار 04:21 GMT بالمستندات.. هكذا موّل "المركز الإسلامي في هامبورغ" ... حزب الله 05:54 GMT اليوان الرقمي.. هل ينافس الدولار على قيادة الاقتصاد ... العالمي؟ 05:35 GMT إعلانات الأكثر قراءة اليوم الاسبوع آبل تعلن رسميًا عن موعد الكشف عن آيفون 12 (22431 مشاهدة) احذر من ضياع مدخراتك.. الإنجليز خسروا 49.5 مليار دولار (16802 مشاهدة) شركة عالمية تستعد لطرح لقاح كورونا مقابل 11 دولاراً فقط (15059 مشاهدة) "STC" السعودية تتفاوض لخفض عرض شراء فودافون مصر (14182 مشاهدة) نكسة للقاح الأبرز.. مرض عرضي لمشارك بالمرحلة الأخيرة (8540 مشاهدة) شركة مصرية تتغلب على ماستر كارد العالمية (7024 مشاهدة) هذه السيدة هي أغنى امرأة في العالم.. كيف جمعت أموالها؟ (105484 مشاهدة) قرار مرتقب.. سعودة الوظائف القيادية في القطاع الخاص (101346 مشاهدة) البحرين تسمح بدخول غير المواطنين وغير المقيمين (77600 مشاهدة) احذر شراء الذهب.. قد لا تتمكن من تأمينه (48781 مشاهدة) وزير المالية السعودي: عملنا على فتح الاقتصاد ... والنتائج إيجابية جداً (46458 مشاهدة) أرامكو تزيح أبل عن عرش أكبر قيمة بالعالم (39458 مشاهدة) اختيار المحرر "احذروا الحساب آتٍ".. رسائل أميركية حاسمة لمسؤولي لبنان اتحاد القرضاوي.. نشاطات مشبوهة تثير ريبة في تونس شاهد يوم انفجرت في نيويورك أول عربة مفخخة منذ 100 عام