نظرة عامة على سوق جدة العقارية في الربع الأول 2016 آخر تحديث: الخميس 18 شعبان 1437 هـ - 26 مايو 2016 KSA 12:41 - GMT 09:41 تارخ النشر: الأربعاء 26 رجب 1437 هـ - 04 مايو 2016 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: العربية.نت رابط مختصر شارك نظرة عامة على سوق جدة العقارية في الربع الأول 2016 PDF اطبع حجم الخط آخر الأخبار ارتفاعات قياسية لأدوات الدين المصدرة من السعودية 12:55 GMT العملة الإيرانية تسجل أكبر انخفاض بتاريخها أمام الدولار 13:56 GMT مع انقضاء المهلة.. هل يختفي تيك توك في أميركا؟ 11:17 GMT خفض تصنيف تركيا المالي مع أزمة مدفوعات مقبلة 09:27 GMT إعلانات الأكثر قراءة اليوم الاسبوع العملة الإيرانية تسجل أكبر انخفاض بتاريخها أمام الدولار (7588 مشاهدة) شركة صينية ستطرح لقاح كورونا.. رذاذ متطاير (5538 مشاهدة) ألمانيا: الخروج البريطاني دون اتفاق له عواقب وخيمة (3674 مشاهدة) لسبب غريب.. هذه العملة الأقوى أمام الدولار في آسيا (3366 مشاهدة) مستشفيات أميركا ترفض ثلث كميات علاج كوفيد-19 (2681 مشاهدة) الصين تفضل حظر تيك توك بأميركا على بيعه قسراً (2566 مشاهدة) آبل تعلن رسميًا عن موعد الكشف عن آيفون 12 (73538 مشاهدة) نكسة لقاح كورونا الأبرز.. مرض عرضي لمشارك بالمرحلة ... الأخيرة (70596 مشاهدة) احذر شراء الذهب.. قد لا تتمكن من تأمينه (51823 مشاهدة) ملياردير أميركي يخسر أكثر من 16 مليار دولار في 6 ... ساعات فقط (38022 مشاهدة) مليارديرة تخطف الأضواء من ترمب.. ماذا فعلت أرملة ... مؤسس أبل؟ (29153 مشاهدة) احذر من ضياع مدخراتك.. الإنجليز خسروا 49.5 مليار دولار (25161 مشاهدة) اختيار المحرر هذا ما فعله إغلاق فيروس كورونا بالمتزوجين والعزاب! ترمب يتعرّض لتشهير يشبه العام 2016 ويواجه بالجماهير إيران أعدمت أفكاري على عجل.. وردود أفعال غاضبة