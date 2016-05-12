المصرية للاتصالات: نتائج أعمال الربع الأول لعام 201 آخر تحديث: الخميس 4 شعبان 1437 هـ - 12 مايو 2016 KSA 15:39 - GMT 12:39 تارخ النشر: الخميس 4 شعبان 1437 هـ - 12 مايو 2016 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: دبي - العربية.نت رابط مختصر شارك المصرية للاتصالات: نتائج أعمال الربع الأول لعام 201 PDF اطبع حجم الخط آخر الأخبار السعودية تسمح بدخول الخليجيين وأصحاب التأشيرات بدءاً ... من الثلاثاء 16:47 GMT الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجياً 16:40 GMT سوق السعودية عند أعلى مستوى في 7 أشهر ونصف.. وقفزة ... بقيم التداولات 15:22 GMT تقديم العروض للمرحلة الأخيرة من تخصيص المطاحن بالسعودية 16:10 GMT إعلانات الأكثر قراءة اليوم الاسبوع تطبيق المرحلة الأخيرة من "حماية الأجور" بالسعودية ... ديسمبر المقبل (19756 مشاهدة) العملة الإيرانية تفقد 49% من قيمتها منذ بداية العام (9493 مشاهدة) تحديد النطاق السعري للاكتتاب في "بن داود" بين 84 و96 ... ريالا للسهم (8155 مشاهدة) إيلون ماسك يهاجم بيل غيتس لهذا السبب (7344 مشاهدة) شركة صينية ستطرح لقاح كورونا.. رذاذ متطاير (6949 مشاهدة) انتهاء مدة مذكرة التفاهم بين STC وفودافون مصر دون اتفاق (6570 مشاهدة) آبل تعلن رسميًا عن موعد الكشف عن آيفون 12 (74091 مشاهدة) نكسة لقاح كورونا الأبرز.. مرض عرضي لمشارك بالمرحلة ... الأخيرة (70754 مشاهدة) احذر شراء الذهب.. قد لا تتمكن من تأمينه (51861 مشاهدة) ملياردير أميركي يخسر أكثر من 16 مليار دولار في 6 ... ساعات فقط (38140 مشاهدة) مليارديرة تخطف الأضواء من ترمب.. ماذا فعلت أرملة ... مؤسس أبل؟ (29179 مشاهدة) احذر من ضياع مدخراتك.. الإنجليز خسروا 49.5 مليار دولار (25188 مشاهدة) اختيار المحرر سر نفوذ والد رامي مخلوف.. "قرابة" كشفتها "نعوته" من النكتة للإعدام.. "رعب فعلي" وثقه صدام حسين في العراق لقطات فضحته..شاهد وزير داخلية الوفاق متهورا بزمن كورونا