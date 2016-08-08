ثبات وتيرة التضخم في الكويت عند 3.1 ٪ آخر تحديث: الاثنين 4 ذو القعدة 1437 هـ - 08 أغسطس 2016 KSA 14:21 - GMT 11:21 تارخ النشر: الاثنين 4 ذو القعدة 1437 هـ - 08 أغسطس 2016 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: العربية.نت رابط مختصر شارك ثبات وتيرة التضخم في الكويت عند 3.1 ٪ PDF اطبع حجم الخط التضخم في الكويت آخر الأخبار وزير الطاقة السعودي: أوبك+ يمكن أن تعقد اجتماعاً ... بأكتوبر لدعم النفط 07:07 GMT الأسهم السعودية تسجل أطول سلسلة صعود منذ 16 شهراً 11:58 GMT ترمب: سنوفر 100 مليون جرعة من اللقاح قبل نهاية العام 06:42 GMT بكين ترد على عقوبات واشنطن.. وتطلق آلية مضادة 08:18 GMT إعلانات الأكثر قراءة اليوم الاسبوع لهذا المستوى سترتفع أسعار الذهب العام المقبل (62768 مشاهدة) ترمب: سنوفر 100 مليون جرعة من اللقاح قبل نهاية العام (11697 مشاهدة) وزير الطاقة السعودي: أوبك+ يمكن أن تعقد اجتماعاً ... بأكتوبر لدعم النفط (5823 مشاهدة) خنق إيران.. مطالبات أميركية بمعاقبة القطاعات المالية (4490 مشاهدة) روسيا تقر بيع علاج كورونا بالصيدليات (3804 مشاهدة) الأسهم السعودية تسجل أطول سلسلة صعود منذ 16 شهراً (2669 مشاهدة) السعودية تسمح بدخول الخليجيين وأصحاب التأشيرات بدءاً ... من الثلاثاء (319875 مشاهدة) لهذا المستوى سترتفع أسعار الذهب العام المقبل (62768 مشاهدة) اكتشاف بئر ضخم للغاز الطبيعي في مصر (45683 مشاهدة) الطيران المدني يعلن شروط دخول غير السعوديين (42150 مشاهدة) منزل في إيطاليا مقابل 32 دولارا فقط (36833 مشاهدة) اليوم بدء سريان السماح بدخول الخليجيين وأصحاب ... التأشيرات السعودية (36471 مشاهدة) اختيار المحرر كورونا والحيوانات مجدداً.. تحذير كندي: قد تعدوهم! يا نساء العالم انتبهوا.. قد تعانين من أثر مزمن لكورونا! لتشجيع السفر.. هذا ما فعلته شركة طيران شهيرة!