زيادات أسعار الكهرباء لن تؤثر كثيراً على التضخم بمصر آخر تحديث: الأربعاء 6 ذو القعدة 1437 هـ - 10 أغسطس 2016 KSA 14:18 - GMT 11:18 تارخ النشر: الأربعاء 6 ذو القعدة 1437 هـ - 10 أغسطس 2016 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: العربية.نت رابط مختصر شارك زيادات أسعار الكهرباء لن تؤثر كثيراً على التضخم بمصر PDF اطبع حجم الخط آخر الأخبار وزير الطاقة السعودي: أوبك+ يمكن أن تعقد اجتماعاً ... بأكتوبر لدعم النفط 07:07 GMT الأسهم السعودية تسجل أطول سلسلة صعود منذ 16 شهراً 11:58 GMT ترمب: سنوفر 100 مليون جرعة من اللقاح قبل نهاية العام 06:42 GMT بكين ترد على عقوبات واشنطن.. وتطلق آلية مضادة 08:18 GMT إعلانات الأكثر قراءة اليوم الاسبوع لهذا المستوى سترتفع أسعار الذهب العام المقبل (69602 مشاهدة) ترمب: سنوفر 100 مليون جرعة من اللقاح قبل نهاية العام (12201 مشاهدة) وزير الطاقة السعودي: أوبك+ يمكن أن تعقد اجتماعاً ... بأكتوبر لدعم النفط (6204 مشاهدة) خنق إيران.. مطالبات أميركية بمعاقبة القطاعات المالية (4660 مشاهدة) روسيا تقر بيع علاج كورونا بالصيدليات (4567 مشاهدة) الأسهم السعودية تسجل أطول سلسلة صعود منذ 16 شهراً (3182 مشاهدة) السعودية تسمح بدخول الخليجيين وأصحاب التأشيرات بدءاً ... من الثلاثاء (320162 مشاهدة) لهذا المستوى سترتفع أسعار الذهب العام المقبل (69602 مشاهدة) اكتشاف بئر ضخم للغاز الطبيعي في مصر (46323 مشاهدة) الطيران المدني يعلن شروط دخول غير السعوديين (42194 مشاهدة) منزل في إيطاليا مقابل 32 دولارا فقط (39262 مشاهدة) اليوم بدء سريان السماح بدخول الخليجيين وأصحاب ... التأشيرات السعودية (36513 مشاهدة) اختيار المحرر كورونا والحيوانات مجدداً.. تحذير كندي: قد تعدوهم! يا نساء العالم انتبهوا.. قد تعانين من أثر مزمن لكورونا! لتشجيع السفر.. هذا ما فعلته شركة طيران شهيرة!