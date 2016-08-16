ثلاثة سيناريوهات لأسعار النفط الخام آخر تحديث: الثلاثاء 12 ذو القعدة 1437 هـ - 16 أغسطس 2016 KSA 16:04 - GMT 13:04 تارخ النشر: الثلاثاء 12 ذو القعدة 1437 هـ - 16 أغسطس 2016 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: العربية.نت منصة للنفط رابط مختصر شارك ثلاثة سيناريوهات لأسعار النفط الخام PDF اطبع حجم الخط آخر الأخبار سهم بتروكيم لأعلى مستوى بـ6 سنوات بعد تجدد محادثات ... اندماج والمجموعة السعودية 10:52 GMT مصادر: المصرية للاتصالات تنوي الاستحواذ على "فودافون ... مصر" 10:49 GMT بالوثائق والأسماء.. ميليشيات إيران تسيطر على أموال ... النفط العراقي و"المركزي" 10:47 GMT الريال الإيراني يتراجع لأدنى مستوى له بعد إعادة ... واشنطن العقوبات 10:45 GMT إعلانات الأكثر قراءة اليوم الاسبوع لهذا المستوى سترتفع أسعار الذهب العام المقبل (81135 مشاهدة) ترمب: سنوفر 100 مليون جرعة من اللقاح قبل نهاية العام (12665 مشاهدة) ترمب عن اتفاق تيك توك وأوراكل: رائع (6979 مشاهدة) وزير الطاقة السعودي: أوبك+ يمكن أن تعقد اجتماعاً ... بأكتوبر لدعم النفط (6642 مشاهدة) سهم بتروكيم لأعلى مستوى بـ6 سنوات بعد تجدد محادثات ... اندماج والمجموعة السعودية (4024 مشاهدة) الأسهم السعودية تسجل أطول سلسلة صعود منذ 16 شهراً (3809 مشاهدة) السعودية تسمح بدخول الخليجيين وأصحاب التأشيرات بدءاً ... من الثلاثاء (320635 مشاهدة) لهذا المستوى سترتفع أسعار الذهب العام المقبل (81135 مشاهدة) اكتشاف بئر ضخم للغاز الطبيعي في مصر (47254 مشاهدة) الطيران المدني يعلن شروط دخول غير السعوديين (42300 مشاهدة) منزل في إيطاليا مقابل 32 دولارا فقط (42060 مشاهدة) اليوم بدء سريان السماح بدخول الخليجيين وأصحاب ... التأشيرات السعودية (36583 مشاهدة) اختيار المحرر كورونا والحيوانات مجدداً.. تحذير كندي: قد تعدوهم! يا نساء العالم انتبهن.. قد تعانين من أثر مزمن لكورونا! لتشجيع السفر.. هذا ما فعلته شركة طيران شهيرة!