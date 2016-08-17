تقرير تحليلي لأداء الشركات السعودية آخر تحديث: الأربعاء 13 ذو القعدة 1437 هـ - 17 أغسطس 2016 KSA 13:19 - GMT 10:19 تارخ النشر: الأربعاء 13 ذو القعدة 1437 هـ - 17 أغسطس 2016 KSA 23:00 - GMT 20:00 رابط مختصر شارك تقرير تحليلي لأداء الشركات السعودية PDF اطبع حجم الخط آخر الأخبار سهم بتروكيم لأعلى مستوى بـ6 سنوات بعد تجدد محادثات ... اندماج والمجموعة السعودية 11:11 GMT مصادر: المصرية للاتصالات تنوي الاستحواذ على "فودافون ... مصر" 11:41 GMT بالوثائق والأسماء.. ميليشيات إيران تسيطر على أموال ... النفط العراقي و"المركزي" 11:32 GMT هل يساوي تطبيق تيك توك 60 مليار دولار؟ 11:45 GMT إعلانات الأكثر قراءة اليوم الاسبوع لهذا المستوى سترتفع أسعار الذهب العام المقبل (81135 مشاهدة) ترمب: سنوفر 100 مليون جرعة من اللقاح قبل نهاية العام (12665 مشاهدة) ترمب عن اتفاق تيك توك وأوراكل: رائع (6979 مشاهدة) وزير الطاقة السعودي: أوبك+ يمكن أن تعقد اجتماعاً ... بأكتوبر لدعم النفط (6642 مشاهدة) سهم بتروكيم لأعلى مستوى بـ6 سنوات بعد تجدد محادثات ... اندماج والمجموعة السعودية (4024 مشاهدة) الأسهم السعودية تسجل أطول سلسلة صعود منذ 16 شهراً (3809 مشاهدة) السعودية تسمح بدخول الخليجيين وأصحاب التأشيرات بدءاً ... من الثلاثاء (320635 مشاهدة) لهذا المستوى سترتفع أسعار الذهب العام المقبل (81135 مشاهدة) اكتشاف بئر ضخم للغاز الطبيعي في مصر (47254 مشاهدة) الطيران المدني يعلن شروط دخول غير السعوديين (42300 مشاهدة) منزل في إيطاليا مقابل 32 دولارا فقط (42060 مشاهدة) اليوم بدء سريان السماح بدخول الخليجيين وأصحاب ... التأشيرات السعودية (36583 مشاهدة) اختيار المحرر كورونا والحيوانات مجدداً.. تحذير كندي: قد تعدوهم! يا نساء العالم انتبهن.. قد تعانين من أثر مزمن لكورونا! لتشجيع السفر.. هذا ما فعلته شركة طيران شهيرة!