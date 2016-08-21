تراجع نشاط الاكتتابات في الشرق الأوسط بالربع الثاني آخر تحديث: الأحد 17 ذو القعدة 1437 هـ - 21 أغسطس 2016 KSA 17:44 - GMT 14:44 تارخ النشر: الأحد 17 ذو القعدة 1437 هـ - 21 أغسطس 2016 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: العربية.نت رابط مختصر شارك تراجع نشاط الاكتتابات في الشرق الأوسط بالربع الثاني PDF اطبع حجم الخط آخر الأخبار السعودية تترقب كيانا جديدا للبتروكيماويات بـ 11 ... مليار دولار 17:39 GMT "ساما" تصدر مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية 15:26 GMT بالوثائق والأسماء.. ميليشيات إيران تسيطر على أموال ... النفط العراقي و"المركزي" 11:32 GMT "سرت للنفط" الليبية تباشر تشغيل حقولها تمهيدا للتصدير 18:00 GMT إعلانات الأكثر قراءة اليوم الاسبوع لهذا المستوى سترتفع أسعار الذهب العام المقبل (90214 مشاهدة) توجيه لمنع دخول واردات 16 شركة سيارات إلى السعودية (13061 مشاهدة) بالوثائق والأسماء.. ميليشيات إيران تسيطر على أموال ... النفط العراقي و"المركزي" (6561 مشاهدة) السعودية تترقب كيانا جديدا للبتروكيماويات بـ 11 ... مليار دولار (5655 مشاهدة) الريال الإيراني يتراجع لأدنى مستوى له بعد إعادة ... واشنطن العقوبات (5527 مشاهدة) "الأوروبي" يدرس إجبار شركات التكنولوجيا على بيع ... عملياتها (5108 مشاهدة) السعودية تسمح بدخول الخليجيين وأصحاب التأشيرات بدءاً ... من الثلاثاء (321214 مشاهدة) لهذا المستوى سترتفع أسعار الذهب العام المقبل (90214 مشاهدة) اكتشاف بئر ضخم للغاز الطبيعي في مصر (48003 مشاهدة) منزل في إيطاليا مقابل 32 دولارا فقط (43275 مشاهدة) الطيران المدني يعلن شروط دخول غير السعوديين (42425 مشاهدة) اليوم بدء سريان السماح بدخول الخليجيين وأصحاب ... التأشيرات السعودية (36693 مشاهدة) اختيار المحرر شاهد ماذا فعل شابان مع عجوز معاق ذهنياً أثار غضب المصريين فرخة لا وجود لها شغلت مصر لأيام تظهر حقيقتها في بلد آخر كورونا والحيوانات مجدداً.. تحذير كندي: قد تعدوهم!