فولكسفاغن: تأثر إنتاج 6 مصانع بنزاع مع الموردين

قالت شركة فولكسفاغن إنها تواجه حالات تأخير في الإنتاج في أكثر من نصف مصانعها في ألمانيا بسبب خلاف مع اثنين من الموردين، ويقدر محللون التكلفة المحتملة بعشرات الملايين من اليورو.

وتأثر نحو 28 ألف عامل في ستة من مصانع فولكسفاغن العشرة بعدما أوقفت الشركة المتخصصة في إنتاج السيارات اليوم الاثنين إنتاج طرازي جولف وباسات الأكثر مبيعا وتجميع المحركات وصناديق تروس الحركة وأنظمة انبعاثات العادم بسبب نقص بعض المكونات.

ويهدد هذا الخلاف الواقع بين فولكسفاغن ومورديها ربحية الشركة في الوقت الذي تسعى فيه للتعافي بعد فضيحة التلاعب في انبعاثات العادم.

ويقدر محللون في يو.بي.إس إجمالي خسائر الأرباح التي قد تنتج عن توقف الإنتاج لمدة أسبوع واحد في مقر الشركة بفولفسبورغ بنحو 100 مليون يورو (113 مليون دولار) كما أن من شأن ذلك إلحاق الأثر بموردين آخرين.